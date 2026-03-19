Prix de l'énergie, prêt à l'Ukraine, immigration... Quels sont les enjeux du conseil européen qui s'ouvre ce jeudi ?

Le conseil européen commence ce jeudi 19 mars et se termine vendredi 20 mars. Avec la hausse des carburants et les tensions géopolitiques actuelles, les dirigeants européens ont décidé de se réunir afin de discuter du devenir de l’Union Européenne. Au cours de ces deux jours, plusieurs sujets prévoient d’être abordés.

Un conseil européen au chevet de dossiers brûlants. Dès ce jeudi et jusqu'à demain à Bruxelles, cette réunion cruciale s'inscrit dans un contexte international de tensions. Montée du conflit au Moyen-Orient, situation en Iran, répercussions sur l’Union Européenne... Les dirigeants pourront ainsi échanger au sujet de la sécurité, de la défense mais aussi des finances associées à l’UE.

Présidé par António Costa, le conseil européen accueillera António Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Ce dernier pourra ainsi discuter de la situation internationale et échanger avec les dirigeants.

Selon le site du conseil européen Consilium, les dirigeants aborderont des thèmes bien précis lors de cette entrevue. Avec les conflits géopolitiques qui s’intensifient aux abords de l’Union Européenne, les dirigeants se montrent particulièrement inquiets.

L'Ukraine

Le conseil européen a pour dessein de discuter du sort de l'Ukraine, face au conflit russo-ukrainien. Pour António Costa, il est primordial d'accroître la pression sur la Russie «jusqu'à ce qu'elle engage des négociations constructives en vue de la paix».

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne vont une fois encore mettre la pression sur le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui, en pleine campagne électorale, bloque depuis des mois un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine.

Les prix de l’énergie

Avec le blocage du détroit d’Ormuz, les prix des carburants ne cessent d’augmenter. Par conséquent, on observe une hausse notable du prix du gaz et de l’électricité. Le président du conseil a assuré que les prix de ces énergies seront discutés. La question de la sécurité énergétique dans la durée sera aussi évoquée.

La sécurité de l’Europe

Les tensions politiques projettent un climat incertain sur l’Europe. La sécurité des Européens prévoit d’être abordée au cours de ces deux jours ainsi que celles des entreprises. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a d’ailleurs évoqué le fait de vouloir miser sur des contrats à long terme afin d’encourager les entreprises à payer leur électricité à un prix stable.

L’évolution des tensions géopolitiques

Le conseil européen a indiqué dans un de ses bulletins vouloir «apaiser les tensions» et «renforcer la stabilité dans la région». La situation en Cisjordanie, au Liban ou encore à Gaza devrait aussi être évoquée. António Costa et Ursula von der Leyen se sont exprimés à ce sujet le 9 mars dernier dans un communiqué de presse publié sur le site Consilium. «[Il a été convenu] de rester en contact étroit pour évaluer toute évolution future et collaborer à la recherche de la paix».

Le marché unique

Au-delà des tensions, les dirigeants ont aussi dans l’idée d’aborder le sujet du marché unique et de la compétitivité. Deux critères qui vont permettre de discuter de la promotion du renouveau industriel de l'Europe ou encore la garantie d’une énergie qui ne voit pas ses prix flamber, malgré le contexte actuel.

Les flux migratoires

Les dirigeants aborderont également la question de la migration et les conditions d’accueil sur le sol européen. Le tout en prenant en compte la situation au Moyen-Orient.

En parallèle du conseil européen, le sommet de la zone euro se tiendra ce jeudi avec la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde.Les dirigeants seront ainsi amenés à débattre de l’état de l’économie et de faire un point sur les progrès observés au cours de ces derniers mois.