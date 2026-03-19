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Suisse : le décrochage d'une télécabine fait un mort dans une station de ski (vidéo)

Plusieurs skieurs sont restés bloqués mercredi après-midi dans d'autres modules de la remontée, a indiqué la police. [REUTERS/Romina Amato]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Dans une station de ski dans le centre de la Suisse, un accident de télécabine a fait un mort. Les images de la cabine dévalant la montagne ont fait le tour des réseaux sociaux.

Un décrochage fatal. Une télécabine s'est décrochée de son câble mercredi matin dans la station de ski d'Engelberg-Titlis dans le centre de la Suisse, tuant son passager, a appris l'AFP auprès de la police cantonale. Les images de la cabine dévalant la montagne ont fait le tour des réseaux sociaux.

«Elle a fait plusieurs tonneaux. Au moment de l'accident, une seule personne se trouvait à bord. Elle a succombé à ses blessures», a déclaré à la presse un responsable de la police du canton de Nidwald Senad Sakic, sans pouvoir donner plus de précision sur l'âge ou la nationalité de la victime.

un accident causé par des vents violents ?

Selon la police, l'accident est survenu vers 11h30. La police, qui a ouvert une enquête pour élucider les causes de l'accident, n'a pas précisé si les conditions météo étaient en cause, alors que la région était mercredi matin balayée par des vents forts dépassant les 90 km/h, selon Meteo Suisse.

«A 40 km/h, ce type de téléphérique déclenche une alarme de vent. À cette vitesse, le personnel est en état d’alerte maximale. Et à 60 km/h, une autre alarme de vent se déclenche, exigeant l’arrêt du système, ou idéalement, sa mise hors service», a expliqué à la presse le directeur des remontées mécaniques du domaine du Titlis Norbert Patt, disant ignorer si le vent avait provoqué l'accident.

«Nous analysons actuellement les relevés de vent précis. Mais ce dont nous sommes sûrs, c’est que la journée a été difficile dès le début», a-t-il ajouté.

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Plusieurs skieurs sont restés bloqués mercredi après-midi dans d'autres modules de la remontée, a indiqué la police, précisant que les opérations d'évacuation étaient en cours. La plupart des remontées de la station ont été fermées à cause des rafales.

SkiAccidentVidéo

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