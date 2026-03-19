Vendues moins d'un euro l'une pour être revendues 100 euros : 2.000 reines fourmis kenyanes au cœur d'un trafic international

Un ressortissant chinois et un kenyan ont été inculpés par le tribunal de Nairobi pour trafic illégal d'espèces sauvages. L'un des deux hommes avait été surpris en train de faire sortir clandestinement du Kenya plus de 2.000 reines fourmis.

Un trafic lucratif à bas bruit. Depuis toujours, des réseaux criminels ont fait de la vente d'animaux sauvages un commerce juteux. Et les insectes ne sont pas épargnés. Mardi, un Chinois et un Kényan ont comparu devant un tribunal de Nairobi pour avoir voulu faire sortir clandestinement des milliers de fourmis du Kenya.

En effet, le 13 mars 2026, Zhang Kequn a été arrêté à l'aéroport international de Nairobi après que les autorités ont découvert une importante cargaison de fourmis dans ses bagages, rapporte la BBC.

Achetées moins d'un euro, revendues 100 euros

Au total plus de 2.200 fourmis, dont 1.948 de l’espèce Messor cephalotes, ont été retrouvées dans des tubes à essai, des petites capsules, ou encore des rouleaux en papier. Selon le parquet kényan, l’accusé kényan a vendu 1.300 fourmis au coaccusé chinois pour 100 shillings kényans l'unité, soit moins d'un euro (0,67 euros). A noter que les Messor cephalotes peuvent être revendues une centaine d’euros pièce à l’étranger.

Les deux hommes, qui ont plaidé non coupable, sont poursuivis pour commerce d’espèces sauvages vivantes sans permis mais aussi pour «complot en vue de commettre un crime», une accusation passible de 7 ans de prison.

Ces insectes sont principalement destinés à la Chine, où ils sont considérés comme aphrodisiaques, «gourmandises» et «animaux de compagnie», a expliqué Me Lusweti Namai, un avocat de la défense. Les deux accusés sont, selon le Parquet kényan, liés à une première affaire du genre qui avait défrayé la chronique en 2025, lorsque l’agence de conservation kényane (KWS) avait accusé quatre individus de «biopiraterie».

Ces quatre personnes, dont deux adolescents belges arrêtés en possession de près de 5.000 fourmis, avaient été condamnées à une amende d’environ 7.700 dollars (6.700 euros).

Un record de trafic d'animaux en 2025

Le trafic d’animaux vivants a atteint des records en 2025. Au total, près de 30.000 bêtes ont été saisies et 1.100 suspects ont été identifiés, a fait état, le 11 décembre 2025, l’organisation de coordination policière Interpol, au terme d’une opération internationale qui a mobilisé les forces de l’ordre de 134 pays.

Entre le 15 septembre et le 15 octobre, 6.160 oiseaux, 2.040 tortues, 1.150 reptiles, 208 primates, 46 pangolins et 10 grands félins ont été interceptés, ainsi que 19.415 autres animaux sauvages. Un commerce en augmentation en raison de la demande d’animaux de compagnie exotiques, explique, dans un communiqué, Interpol.