Voici les 10 compagnies aériennes les plus ponctuelles au monde, selon une étude

Pour les compagnies aériennes mondiales, l'une des qualités les plus importantes est la ponctualité. A ce jeu, certaines d'entre elles se distinguent par un score supérieur à 90%, comme le révèle une récente étude.

Confort, diversité des destinations, mais surtout fiabilité des horaires. Pour certaines compagnies aériennes, assurer des vols à l'heure est une priorité. Parmi les dix géants de l'aviation au sommet de ce classement de ponctualité, on ne trouve que deux opérateurs européens : le géant finlandais SAS et l'Espagnol Iberia.

La compagnie la plus ponctuelle est le transporteur mexicain du nom d'Aeromexico, avec un total supérieur à 9 trajets aériens sur 10 (90.02%) arrivés à l'heure. Il s'agit de la seule compagnie à dépasser la barre des 90%. Saudia (86.53%), compagnie saoudienne et SAS (86.09%), d'origine finlandaise, occupent la deuxième et troisième place de ce classement, avec un score très proche.

Les compagnies sud-américaines exemplaires

Les places suivantes de ce classement sont notamment dominées par les aviateurs d'origine américaine : Azul (4e, 85,18%), LATAM Airlines (7e, 82.40%) et Avianca (8e, 81.73%), grands pourvoyeurs de vols en Amérique du Sud respectivement d'origine brésilienne, chilienne et colombienne, font aussi office de bons élèves.

Enfin, Qatar Airways (5e, 84.42%), Iberia (6e, 83.52%), Turkish Airlines (9e, 81.41%) et Delta Air Lines (10e, 80.90%).

Cette étude permet également de sacrer les aéroports les mieux gérés du monde en matière d'organisation. Très récemment inauguré par Recep Tayyip Erdoğan, en 2018, l'aéroport international d'Istanbul se classe en première place de ce classement. Il a donc été élu «Platinum Winner airport for 2025».

Cette étude de l'entreprise Cirium, qui se présente comme «la source la plus fiable au monde en matière d'analyses aéronautiques», a analysé plus de 99% des vols mondiaux lors de l'année 2025, soit près de 4,4 millions de déplacements simplement pour le top 10 des compagnies internationales.

Voici les 10 compagnies les plus ponctuelles du monde :

1. Aeromexico (AM), avec 90.02% des vols arrivés à l'heure

2. Saudia (SV), avec 86.53%

3. SAS (SK), avec 86.09%

4. Azul (AD), avec 85.18%

5. Qatar Airways (QR), avec 84.42%

6. Iberia (IB), avec 83.52%

7. LATAM Airlines (LA), avec 82.40%

8. Avianca (AV), avec 81.73%

9. Turkish Airlines (TK), avec 81.41%

10. Delta Air Lines (DL), avec 80.90%