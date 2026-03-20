Allemagne : les «deepfakes» à caractère sexuel bientôt sévèrement punies par la justice ?

Le gouvernement allemand souhaite criminaliser la création et la diffusion des «deepfakes» à caractère sexuel et contraindre les plates-formes à agir.

C’est un véritable fléau qui touche les femmes ces dernières années : elles sont de plus en plus victimes de «deepfakes» à caractère sexuel, c'est-à-dire la création et la diffusion d’images et de vidéos générées par l’IA.

Le sujet est revenu dans l’actualité allemande, puisque Collien Fernandes, actrice et animatrice de télévision, a publiquement accusé son mari, Christian Ulmen, d’avoir diffusé sur Internet de fausses vidéos pornographiques la représentant.

Une loi présentée «dans un délai très court»

Ces actes seront criminalisés par une loi sur les violences numériques qui sera présentée «dans un délai très court», selon la porte-parole du ministère de la Justice, Eike Hosemann.

«Le droit pénal n’est pas à la hauteur de ce qu’il devrait être, en particulier lorsqu’il s’agit de deepfakes, mais aussi d’autres sujets», a-t-il assuré.

Elle souhaite également élargir cette loi à l’ensemble des faux contenus «qui rabaissent les personnes».

Un texte déjà adopté par les eurodéputés

Ce mercredi 18 mars, les eurodéputés ont adopté un texte en commission pour bannir les services d’IA permettant de dénuder des personnes sans leur consentement.

Ces derniers mois, le réseau social X et son outil d’IA Grok ont été vivement critiqués. Ce dernier permet aux utilisateurs de déshabiller des personnes à partir d’images.

La ministre de la Justice Stéfanie Hubig souhaite sanctionner le «voyeurisme numérique», soit les enregistrements «à caractère sexuel» dans l'espace public dans consentement.

Le blocage des comptes problématiques et la protection des victimes sont également au cœur de la future loi.