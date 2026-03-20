Corée du Nord : la fille de Kim Jong-un conduit un char d'assaut sous le regard de son père

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un et sa fille Ju-ae ont essayé un nouveau char d'assaut, présenté comme un élément clé de la modernisation des forces armées du pays, ont rapporté vendredi les médias d'Etat.

Une apparition publique remarquée. Kim Jong-Un et sa fille Ju-ae sont apparus tout sourire à bord d'un char d'assaut fraîchement présenté, ce jeudi 19 mars, par la Corée du Nord. Les photographes du pays n'ont pas tardé à publier une série de clichés retraçant l'événement.

© KCNA via Reuters

Le chef d'Etat et sa fille, de plus en plus présente près du dictateur, ont eu l'occasion d'essayer ce blindé sur une base de Pyongyang, la capitale du pays.

Un nouveau char de combat proche du Chonma-20 ?

Les exercices se sont articulés autour de manoeuvres et de tirs de missiles antichar ainsi que des simulations de lutte contre les drones et les hélicoptères, selon l'agence d'Etat KCNA.

Selon la même source, ce nouveau char est pourvu de capacités motrices et de tir avancées et d'équipements antimissiles et antidrones. Son nom n'a pas été précisé mais, selon le quotidien sud-coréen Chosun Daily, l'appareil présente des similitudes avec le Chonma-20, dévoilé lors d'une parade militaire à Pyongyang en octobre.

Kim Jong-un s'est dit «certain qu'aucun blindé doté de capacités de défense aussi fortes que celles de ce char n'existe dans le monde», selon des propos relayés par l'agence.

Ju-ae de plus en plus présente face aux médias nord-coréens

Kim Jong-Un se met de plus en plus régulièrement en scène aux côtés de sa fille, alimentant des spéculations qui font de l'adolescente l'héritière potentielle de la dynastie qui dirige le pays communiste depuis sa création en 1948. En février dernier, il avait par exemple inauguré avec elle des logements pour les familles de soldats tués en Ukraine à Pyongyang.

© KCNA via Reuters

La Corée du Nord multiplie les démonstrations d'armements en signe de défi envers la Corée du Sud et son allié américain.

Dimanche, KCNA avait affirmé que Pyongyang avait procédé à un essai de système de lance-roquettes multiples de 600 mm à capacités nucléaires, alors que les forces sud-coréennes et américaines menaient leurs exercices de printemps conjoints.