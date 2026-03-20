Costa Rica : accusé d'être un narcotrafiquant, un ex-ministre extradé vers les Etats-Unis

Le Costa Rica a extradé ce vendredi l’ancien ministre de la Sécurité, Celso Gamboa, vers les Etats-Unis. Selon Washington, l’ancien magistrat fait face à des accusations de trafic de drogue.

«Un jour historique». Ce sont les mots du procureur général Carlo Diaz après l'extradition de Celso Gamboa vers les Etats-Unis. Depuis la réforme constitutionnelle de 2025, l’ancien ministre de la Sécurité et son complice présumé, Edwin Lopez Vega, sont les premiers Costariciens à être extradés.

L’avocat de 49 ans, et ancien procureur général adjoint, à été remis à un juge des agents antidrogue américains à l’aéroport Juan Santamaria de San José, la capitale du pays.

Este es el momento en el que Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega, alias “Pecho de rata”, abordaron el avión de la DEA

La aeronave despegó a las 8:52 a.m. con rumbo a Estados Unidos, donde ambos enfrentarán la justicia de ese país. pic.twitter.com/BQGVQFUOFK — MultimediosCR (@multimedioscr) March 20, 2026

De lourdes accusations

Selon le parquet américain, Celso Gamboa est accusé de narcotrafic. En effet, il aurait «aidé d'autres narcotrafiquants internationaux à fabriquer, distribuer et transporter d'importantes quantités de cocaïne, dont une grande partie a été acheminée via le Costa Rica vers les Etats-Unis». Le pays est passé, depuis quelques années, d’une zone de transit à un centre logistique du narcotrafic.

L’avocat de 49 ans, qui nie les accusations, avait déclaré début mars qu'il parlerait aux autorités américaines de personnes qui «en ce moment sont au pouvoir» au sein de l'exécutif costaricien. «Il y a ici des gens qui devraient être là-bas en prison (…) avec moi», avait-il affirmé.

Des garanties ont néanmoins été accordées par les Etats-Unis concernant sa possible peine. S’il est condamné, il n’écoperait pas plus de 50 ans de prison, soit la peine maximale costaricienne.

Celso Gamboa est l'ancien responsable costaricien le plus haut placé à être accusé de narcotrafic. Il fut ministre de la Sécurité en 2014 durant la présidence de Luis Guillermo Solis, puis magistrat de la Cour suprême de justice de 2016 à 2018.