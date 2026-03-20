États-Unis : voici à quoi ressemblera la pièce en or à l'effigie de Donald Trump

Une commission d'homologation esthétique des bâtiments et objets publics a donné jeudi son feu vert à l'iconographie d'une pièce de monnaie commémorative en or à l'effigie de Donald Trump.

Côté face, le président américain debout, les poings fermés et appuyés sur un bureau, le visage déterminé. Côté pile, un aigle. Voici la nouvelle pièce de monnaie en or frappée à l'effigie de Donald Trump. Une commission d’homologation esthétique des bâtiments et objets publics a donné jeudi son feu vert.

U.S. Mint / Reuters

«Alors que nous approchons de notre 250e anniversaire, nous sommes ravis de préparer des pièces qui symbolisent l'esprit de notre pays et notre démocratie», a dit le trésorier des Etats-Unis, Brandon Beach, dans une déclaration transmise à l'AFP.

«Il n'y a pas de portrait plus emblématique pour ces pièces que notre président Donald Trump», ajoute-t-il. Une pièce d’un dollar et l’autre d’une once d’or (environ 31 grammes) sont également à l’étude.

1.000 dollars la pièce ?

Le prix de vente de la pièce n’a pas encore été communiqué, mais des objets équivalents sont proposés à plus de 1.000 dollars (866 euros) par la monnaie des États-Unis, l’US Mint.

Depuis la signature de la déclaration d’indépendance des États-Unis, en 1776, «aucun pays au monde n’a fait frapper de pièces portant l’image d’un dirigeant élu démocratiquement durant son mandat», avait expliqué l’un des membres du CCAC, Donald Scarinci, qui avait refusé fin février l'examen de la pièce à l'effigie de Donald Trump.