Explosifs, poches de sang... Comment le Danemark s'est-il discrètement préparé à une invasion américaine au Groenland ?

Selon les révélations de la télévision publique danoise, le Danemark s'est massivement organisé et armé, fin janvier, en prévision d'un éventuel conflit au Groenland avec les Etats-Unis. Copenhague aurait notamment envisagé de faire sauter les pistes d’atterrissage de l'île face aux menaces d’attaque américaine.

Une réponse préparée à bas bruit. Une enquête de la télévision publique danoise DR parue le 19 mars, révèle, à travers les témoignages de plus de 12 sources haut placées au Danemark, comment Copenhague s'est massivement organisé, en coordination avec ses alliés, à répondre à une invasion américaine de son île autonome du Groenland.

Peu avant l'opération américaine au Venezuela et alors que les volontés de Donald Trump de faire main basse sur le Groenland s'accentuaient, le Danemark a réarmé en profondeur l'arsenal militaire de l'île arctique.

«Quand Trump dit tout le temps qu'il veut racheter le Groenland, et qu'ensuite il s'est passé ce qu'il s'est passé au Venezuela, nous avons été obligés de prendre tous les scénarios au sérieux», a déclaré une source anonyme au sein de la défense danoise à DR.

F-35 et soldats européens

Copenhague a acheminé des chasseurs F-35 danois en urgence, déployé des soldats et leur a fourni des explosifs capables de faire sauter les pistes d'atterrissage près de la capitale Nuuk et d'une ancienne base de chasseurs à Kangerlussuaq. De quoi dissuader le président américain de lancer tout assaut.

Ce n'était pas un exercice mais du sérieux, a affirmé à DR une autre source anonyme. «Il n'y avait aucune ambiguïté possible», a-t-il lancé. Pour preuve, les militaires avaient embarqué des poches de sang.

La France, l'Allemagne et les pays nordiques en particulier ont soutenu cette démarche de réarmement, en envoyant des troupes sur place, officiellement pour participer à l'exercice «Endurance arctique».

«Les Français ont été d’une aide précieuse»

«Avec la crise du Groenland, l'Europe a pris conscience une fois pour toutes de la nécessité d'assurer sa propre sécurité», a déclaré à DR un haut responsable français qui a joué un rôle crucial durant les mois intenses et les jours critiques de cette crise.

«Les Français ont été d’une aide précieuse», a fait savoir un second responsable européen. «Ils ont tout de suite compris que nous avions besoin d’un plan».

Après des semaines de déclarations agressives, Donald Trump avait annoncé le 21 janvier à Davos «le cadre d'un futur accord» sur le Groenland, extrêmement vague, et levé ses menaces douanières autant que militaires.