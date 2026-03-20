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Guerre en Iran : ce que l'on sait de l'atterrissage d'urgence d'un F-35 américain, probablement touché par un tir iranien

Le porte-parole de l'armée américaine,Tim Hawkins, a précisé qu'une enquête était en cours au sujet de cet incident. [© REUTERS / Bernadett Szabo]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un avion de combat américain F-35 a été contraint à un atterrissage d'urgence sur une base américaine au Moyen-Orient, a indiqué l'armée jeudi, la presse américaine rapportant qu'il aurait été touché par un tir présumé iranien.

Ce jeudi 19 mars, au 20e jour du conflit en Iran, un F-35 américain a été touché par un tir semblant provenir d'Iran. Cet avion, qui fait partie des plus modernes et furtifs du monde, a finalement «atterri sans encombre» et le pilote est dans un état stable, a indiqué un porte-parole de l'armée américaine, le capitaine Tim Hawkins, dans un communiqué.

«Une enquête est en cours», a-t-il ajouté, sans confirmer si un tir iranien était à l'origine de la procédure d'urgence comme les médias américains CNN et ABC le rapportent.

Le quatrième avion américain touché

Les Etats-Unis ont perdu plusieurs appareils depuis le début de leur offensive conjointe avec Israël le 28 février. Les six membres de l'équipage d'un avion ravitailleur ont été tués dans le crash de leur appareil dans l'ouest de l'Irak il y a une semaine. Avant cela, trois avions de combat F-15 ont été abattus par des tirs amis accidentels du Koweït.

Treize militaires américains ont été tués depuis le début de la guerre contre l'Iran : sept dans des attaques de Téhéran contre des bases américaines au Moyen-Orient, précisément au Koweït et en Arabie saoudite, et six dans le crash de leur avion.

L'armée américaine a recensé environ 200 de ses militaires blessés dans sept pays différents, dont dix «sérieusement», selon un bilan communiqué en début de semaine.

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