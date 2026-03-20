Guerre en Iran : contrairement à la France, l'Espagne annonce une «réduction drastique» de la fiscalité sur l'énergie pour lutter contre la hausse des prix

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vendredi une série de 80 mesures pour un budget de 5 milliards d'euros visant à lutter contre les effets de la guerre au Moyen-Orient, promettant notamment une réduction drastique de la fiscalité sur l'énergie.

Les effets de la guerre au Moyen-Orient se font déjà sentir sur les ménages européens entre hausse des prix de l’électricité et de l’essence. En Espagne, le gouvernement de Pedro Sánchez a annoncé aujourd’hui une série de mesures pour soutenir la population.

Parmi les mesures annoncées et qui entreront en vigueur samedi, après leur publication au Journal officiel, figurent une baisse de la TVA sur le gaz et les carburants, qui devrait notamment permettre une baisse des prix à la pompe allant jusqu'à 30 centimes d'euro par litre, soit environ 20 euros d'économie par plein pour une voiture moyenne. «Les situations extraordinaires exigent des réponses extraordinaires» a déclaré le Premier ministre socialiste après un conseil des ministres extraordinaire.

Une baisse de 60% des impôts sur l'électricité

Le Premier ministre espagnol a également évoqué une baisse des impôts sur l'électricité de 60%, une suspension de l'impôt sur la production, ainsi qu'une baisse de la TVA sur l'électricité de 21% à 10%. «Une aide directe de 0,20 euro par litre de carburant» sera également accordée à tous les transporteurs, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs de notre pays, ainsi qu’une aide équivalente à l'achat d'engrais», a-t-il encore ajouté.

Il a par ailleurs annoncé l'adoption d'un autre décret prévoyant un gel temporaire des loyers dans le pays, une mesure qui a fait l'objet d'une âpre négociation avec son partenaire au gouvernement, le parti d'extrême gauche Sumar, et qui doit encore être approuvée par le Parlement.

«Évidemment ces mesures n'empêcheront pas que les effets de cette guerre illégale atteignent l'Espagne, mais elles en atténueront au moins la portée et les rendront un peu plus supportables», a commenté Pedro Sánchez. En France, le gouvernement de Sébastien Lecornu, n’a lui pas annoncé de dispositions pour faire face aux différentes hausses.