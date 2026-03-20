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Les Etats-Unis envisagent de "réduire graduellement" leurs opérations au Moyen-Orient contre "le régime terroriste iranien", a indiqué vendredi sur sa plateforme Truth Social Donald Trump, quelques heures après avoir affirmé ne pas vouloir de cessez-le-feu.
"Nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs alors que nous envisageons de réduire graduellement nos importants efforts militaires au Moyen-Orient contre le régime terroriste iranien", a écrit le président américain. "Le détroit d'Ormuz devra être surveillé et contrôlé, si nécessaire, par les autres pays qui l'empruntent - ce qui n'est pas le cas des États-Unis !", a-t-il aussi de nouveau demandé.
L'Iran a affirmé vendredi ne disposer d'aucun surplus de pétrole brut à offrir aux marchés internationaux, après que le ministre américain des Finances a indiqué que Washington pourrait lever certaines sanctions sur le pétrole iranien déjà stocké en mer sur des navires.
"Actuellement, l'Iran dans les faits n'a plus de surplus de brut, en mer ou pour aprovisionner les marchés internationaux, et les propos du secrétaire américain au Trésor visent uniquement à donner de l'espoir aux acheteurs", a écrit sur X Saman Ghoddoosi, porte-parole du ministère iranien du Pétrole.
L'armée israélienne a lancé vendredi un appel d'évacuation avant des frappes aux habitants de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du groupe armé libanais pro-iranien Hezbollah.
"Les Forces de défense israéliennes poursuivent leurs opérations et frappent avec une intensité croissante les infrastructures militaires terroristes du Hezbollah dans toute la banlieue", a déclaré Avichay Adraee, porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, sur Telegram.
L'armée américaine va déployer au Moyen-Orient des troupes supplémentaires, appartenant au corps des Marines, rapportent vendredi des médias américains, ce qui pourrait présager d'une possible opération terrestre en Iran après trois semaines de guerre.
Ces informations paraissent alors que, selon Axios, le président Trump et son administration envisagent de s'emparer de l'île de Kharg, d'où partent environ 90% des exportations de brut de l'Iran, afin de forcer Téhéran à rouvrir le détroit d'Ormuz, cette mission risquant d'être confiée aux Marines.
Le Wall Street Journal rapporte que Washington va envoyer dans la région entre 2.200 et 2.500 Marines basés en Californie et capables de mener des opérations amphibies. CNN, s'appuyant également sur des sources militaires anonymes, a aussi affirmé que des milliers de Marines et marins allaient être envoyés sur place.
Le corps des Marines, interrogé sur ces informations de presse, a simplement répondu que les unités concernées étaient "déployées en mer". Les médias américains avaient déjà annoncé la semaine passée un autre déploiement au Moyen-Orient de trois navires et 2.500 Marines, basés eux au Japon.
L'armée américaine peut "neutraliser" l'île de Kharg, site pétrolier névralgique pour l'Iran, "n'importe quand si le président Trump en donne l'ordre", a assuré vendredi Anna Kelly, une porte-parole de la Maison Blanche, dans une déclaration transmise à l'AFP.
Elle réagissait à un article d'Axios selon lequel le gouvernement américain réfléchirait à occuper ou bloquer l'île, tandis que plusieurs médias américains annoncent le déploiement de milliers de militaires américains supplémentaires au Moyen-Orient.
Un débat sur la guerre au Moyen-Orient se tiendra mercredi au Parlement, comme promis ces derniers jours par le Premier ministre Sébastien Lecornu, a appris vendredi l'AFP auprès de sources dans les deux chambres parlementaires.
Les services du Sénat ont annoncé que ce débat sans vote aurait lieu le 25 mars à 22H00 à la chambre haute, dans le cadre de l'article 50-1 de la Constitution, qui permet au gouvernement de faire une déclaration devant le Parlement.
Une source parlementaire à l'Assemblée nationale a par ailleurs indiqué à l'AFP qu'un même débat devait avoir lieu le même jour à la chambre basse, l'horaire et les modalités devant être actés d'ici à la réunion d'une Conférence des présidents prévue mardi matin.
Sébastien Lecornu s'était engagé à organiser un tel débat après les élections municipales, dont le second tour a lieu dimanche, répondant favorablement à une demande de plusieurs formations politiques, dont La France insoumise et Les Ecologistes.
Il avait déjà réuni les partis pendant deux heures le 11 mars pour les informer de "l'état de la menace et du positionnement de la France" face à la guerre sur les plans énergétique, militaire et diplomatique.
Le nouveau guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré vendredi, dans un message écrit à l'occasion du Nouvel An, que l'Iran n'était pas responsable de récentes attaques contre Oman et la Turquie.
"J'insiste sur le fait que les attaques qui ont eu lieu en Turquie et à Oman - qui entretiennent l’une et l’autre de bonnes relations avec nous - n'ont en aucun cas été menées par les forces armées de la République islamique ni par d’autres forces du Front de la résistance", a-t-il déclaré, en mettant en cause Israël.
Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a proclamé vendredi la victoire sur les ennemis de la République islamique dans la guerre contre les Etats-Unis et Israël, dans un message écrit pour le Nouvel an persan, Norouz.
"En ce moment, en raison de l'unité particulière qui s'est créée entre vous, nos compatriotes, malgré toutes vos différences d'origines religieuses, intellectuelles, culturelles et politiques, l'ennemi a été vaincu", a déclaré l'ayatollah, qui ne s'est toujours pas montré en public après avoir été désigné pour succéder à son père, Ali Khamenei, tué dans une frappe aérienne au premier jour de la guerre.
Les Iraniens lui ont "assené un coup vertigineux, au point qu'il se met maintenant à prononcer des paroles contradictoires et absurdes", a ajouté Mojtaba Khamenei dans ce message.
Selon lui, Israël et les Etats-Unis avaient "l'illusion" que si Ali Khamenei et d'autres dirigeants militaires étaient tués, cela provoquerait "la peur et le désespoir" en Iran et qu'ils pourraient ainsi "réaliser le rêve de dominer l'Iran puis de le diviser".
Il a prédit que, durant cette nouvelle année, "l'unité de l'Iran deviendra certainement plus forte et plus solide", et que ses "ennemis" deviendront "plus humbles et moins puissants".
Le nouveau guide suprême a par ailleurs affirmé que l'Iran ou les forces alliées dans la région n'étaient "en aucune façon" derrière les attaques contre Oman et la Turquie pendant la guerre. Il les a imputées "aux manœuvres trompeuses de l'ennemi sioniste", en référence à Israël que l'Iran ne reconnaît pas.
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Israël a dénoncé vendredi "la folie du régime iranien" après un impact dans la Vieille Ville de Jérusalem provoqué par un projectile, débris de missile ou d'intercepteur, à la suite d'une alerte sur un tir en provenance d'Iran.
"Le 'cadeau' iranien pour l'Aïd al-Fitr (la fête du Fitr, qui marque la fin du ramadan, célébrée vendredi, NDLR): des missiles sur (la mosquée) Al-Aqsa", troisième lieu saint de l'islam, à quelques centaines de mètres de l'impact, écrit le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar sur X. "L'attaque iranienne contre les Lieux saints sacrés pour les trois religions révèle la folie du régime iranien, qui prétend être religieux", ajoute-t-il.
Le Hezbollah a déclaré vendredi avoir pris pour cible des soldats israéliens dans six villages du sud du Liban, où les forces israéliennes mènent une incursion terrestre depuis plusieurs jours.
Le groupe pro-iranien a annoncé dans une série de communiqués avoir visé un "rassemblement de soldats ennemis israéliens" dans chacun des six villages frontaliers, ainsi qu'un char israélien Merkava.
L'armée israélienne a affirmé vendredi avoir tué lors d'une frappe à Téhéran le chef des renseignements de la milice paramilitaire des Bassidj, selon un communiqué.
"Esmail Ahmadi, qui occupait le poste de chef de la direction du renseignement du Bassidj, a été éliminé" dans la nuit du 16 au 17 mars, lors de la frappe qui a visé une réunion sous une tente de plusieurs commandants de cette organisation paramilitaire et tué son chef, le général Gholamreza Soleimani.
"Dans ses fonctions, Ahmadi a joué un rôle central dans la promotion et la mise en oeuvre d'activités terroristes menées par les forces du Bassidj. Il était en outre chargé, au nom des Gardiens de la Révolution, de faire respecter l'ordre public et les valeurs du régime", affirme l'armée.
Il a aussi tenu "un rôle clé" dans la répression des dernières manifestations en Iran, qui ont fait des milliers de morts, toujours selon l'armée.
De la fumée s'élevait vendredi après-midi du site d'un impact à proximité immédiate de la muraille de la Vieille Ville de Jérusalem, selon des images diffusées par les médias israéliens, peu après une alerte aux missiles iraniens.
Deux très fortes explosions ont alors secoué le ciel de Jérusalem, suivies d'un lourd impact au sol. Les images de la chaîne 12 ont montré une route éventrée, au sud de la Vieille ville, sur le mont Sion, au voisinage des quartiers juifs et arméniens.
La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, "a mis en garde" l'Iran contre toute attaque "directe" visant ses bases ou ses intérêts, dans un appel téléphonique avec son homologue iranien, a rapporté vendredi un porte-parole de son ministère.
Mme Cooper "a (...) mis l'Iran en garde contre toute attaque directe visant des bases, des territoires ou des intérêts britanniques et a réaffirmé que la priorité du Royaume-Uni reste la stabilité et la sécurité régionales", a déclaré ce porte-parole, précisant que l'appel a eu lieu jeudi.
Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi avait indiqué dans un communiqué s'être entretenu avec Mme Cooper pour dénoncer l'utilisation par les Etats-Unis des bases militaires britanniques, y voyant une complicité.
Le Hezbollah pro-iranien a rejeté vendredi les accusations "fallacieuses" des Emirats arabes unis, qui ont annoncé le démantèlement d'un "réseau terroriste" lié à l'Iran et au Hezbollah, sur fond de guerre au Moyen-Orient.
Dans un communiqué, le Hezbollah a démenti la teneur des "accusations qui lui ont été adressées par les autorités (...) émiraties", la formation n'ayant "aucune présence aux Emirats ni dans aucun autre pays sous couvert d'activité commerciale ou autre".
Donald Trump a accusé vendredi les pays de l'Otan d'être des "lâches" sur sa plateforme Truth Social, en assurant que les Etats-Unis se "souviendraient" de leur refus de les aider à débloquer le détroit d'Ormuz.
"Sans les Etats-Unis, l'OTAN EST UN TIGRE DE PAPIER. Ils n'ont pas voulu se joindre à la bataille pour arrêter un Iran doté de l'arme nucléaire. Maintenant que le combat militaire est GAGNE, avec très peu de danger pour eux, ils se plaignent des prix du pétrole élevés qu'ils doivent payer mais ne veulent pas aider à ouvrir le détroit d'Ormuz", a écrit le président américain, en ajoutant: "LÂCHES, et nous nous en SOUVIENDRONS!"
Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sánchez a annoncé vendredi l'adoption d'un décret prévoyant un "gel temporaire" des loyers dans le pays, une mesure qui doit encore être approuvée par le Parlement.
Il s'agit d'une mesure "similaire à celle que nous avons appliqué lors d'autres crises précédentes", a plaidé M. Sánchez, évoquant "la crise énergétique provoquée par la guerre de Poutine en Ukraine".
Les forces armées iraniennes ont menacé vendredi de traquer les responsables des Etats-Unis et d'Israël, jusque sur leurs lieux de villégiature.
"Nous surveillons vos lâches responsables et officiers, vos diaboliques pilotes et soldats", a déclaré le porte-parole de l'armée, Abolfazl Shekarchi, cité par la télévision d'État. "A partir de maintenant, d'après les informations dont nous disposons à votre sujet, les stations balnéaires, les sites touristiques et de divertissement du monde entier ne seront plus des lieux sûrs pour vous".
L'armée israélienne a frappé plus de 2.000 cibles "terroristes" au Liban depuis le début de son opération contre le mouvement pro-iranien du Hezbollah, a-t-elle affirmé dans un communiqué publié vendredi.
"Dans le cadre de son effort défensif avancé, les troupes de Tsahal poursuivent des opérations terrestres ciblées dans le sud du Liban" contre le Hezbollah, ajoute-t-elle.
Jusqu'à présent, "plus de 2.000 cibles terroristes ont été frappées, dont environ 120 postes de commandement, plus de 100 dépôts d'armes et plus de 130 lanceurs de missiles", selon l'armée israélienne.
En outre, "plus de 570 terroristes du Hezbollah ont été éliminés", dont environ "220 combattants de la Force Radwan, quelque 150 opérateurs de missiles sol-sol" et plus d'une trentaine de "commandants" de divers grades, détaille le texte, qui prévient que "Tsahal continuera à agir avec force contre le Hezbollah (...) et ne permettra pas que des civils israéliens soient blessés".
La mission de l'Otan en Irak, qui assiste et conseille les forces irakiennes dans leur lutte antijihadiste, a "temporairement" retiré ses effectifs, ont indiqué vendredi à l'AFP deux responsables sécuritaires, citant les répercussions de la guerre au Moyen-Orient.
"C'est un retrait temporaire. Ils sont inquiets à cause de la situation", a expliqué l'un d'eux sous couvert d'anonymat. La seconde source a précisé que "toute la mission de l'Otan s'était retirée" à l'exception d'un contingent restreint.
Cette mission, qui comprend selon son site internet "plusieurs centaines" de personnes, est stationnée sur une base militaire irakienne au coeur de Bagdad, non loin de l'ambassade américaine qui a régulièrement été prise pour cible par des factions pro-Iran sur fond de guerre au Moyen-Orient.
La Suisse n'autorisera pas l'exportation de matériel de guerre vers les pays impliqués dans le conflit avec l'Iran, a annoncé vendredi le Conseil fédéral, le gouvernement suisse.
"L'exportation de matériel de guerre vers les pays impliqués dans le conflit armé international avec l'Iran ne peut pas être autorisée pendant la durée du conflit", a annoncé vendredi le Conseil fédéral. "A l'heure actuelle, les exportations de matériel de guerre vers les Etats-Unis ne peuvent pas être autorisées", a-t-il ajouté.
L'aviation israélienne a survolé vendredi à basse altitude Beyrouth et franchi le mur du son, les bangs supersoniques semant la panique en ce matin de l'Aïd al-Fitr, dans un pays touché de plein fouet par la guerre.
Ils ont été entendus jusque dans des régions périphériques éloignées de Beyrouth, selon des journalistes de l'AFP.
"Le mur du son a été franchi à deux reprises au-dessus de la capitale et de ses banlieues", a de son côté indiqué l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).
L'incident a suscité de nombreux réactions sur les réseaux sociaux. "En ce jour où aucune frappe n'a - jusque-là - été signalée, les Israéliens ont souhaité un bon Aïd aux habitants de Beyrouth et de sa banlieue", a écrit sur X un internaute, Salah Halawi.
La police de l'émirat d'Abou Dhabi a annoncé vendredi l'arrestation de plus de 100 personnes pour avoir filmé et diffusé des "informations trompeuses" sur la guerre, alors que les pays du Golfe intensifient leur contrôle des publications liées aux attaques iraniennes.
Les interpellations concernent "109 individus de diverses nationalités qui ont filmé des lieux et des incidents et diffusé des informations trompeuses sur les réseaux sociaux pendant les événements actuels", selon un communiqué publié sur X.
L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir entamé des frappes visant des cibles iraniennes dans la région de Nour, située sur les rives de la mer Caspienne, au 21e jour de la guerre menée conjointement avec les Etats-Unis contre la République islamique.
Dans un communiqué, l'armée annonce avoir "commencé à frapper des cibles du régime terroriste iranien dans la région de Nour".
Les Etats-Unis et Israël ont bombardé vendredi 16 navires iraniens dans des cités portuaires iraniennes du Golfe, selon les autorités locales, citées par l'agence de presse Tasnim.
"A la suite d'une attaque aérienne américano-sioniste, au moins 16 navires appartenant à des citoyens des villes de Bandar Lengeh et Bandar-e Kong ont été entièrement détruits", a indiqué un responsable de la province d'Hormozgan, dans le sud du pays.
Le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot rencontre vendredi matin son homologue israélien Gideon Saar à Jérusalem dans le cadre des efforts de Paris pour faire baisser les tensions régionales au 21e jour de la guerre déclenchée par l'attaque israélo-américaine sur l'Iran.
Les deux hommes ont échangé une poignée de mains devant la presse vers 9h45 à l'hôtel King David avant de se réunir à huis clos, a constaté un vidéaste de l'AFPTV.
M. Barrot, qui a rencontré jeudi à Beyrouth le président libanais Joseph Aoun, doit évoquer avec les autorités israéliennes "la situation sécuritaire, les enjeux humanitaires et les perspectives de désescalade, dans le prolongement des efforts diplomatiques menés par le président de la République" Emmanuel Macron, selon le Quai d'Orsay. Une déclaration à la presse est attendue à l'issue de cette visite éclair.
Un réserviste de l'armée israélienne a été arrêté pour des soupçons d'espionnage en faveur de l'Iran, a annoncé vendredi la police israélienne dans un communiqué.
"Raz Cohen, habitant de Jérusalem de 26 ans, a été récemment arrêté, soupçonné d'avoir commis des infractions sécuritaires impliquant des contacts avec des éléments du renseignement iranien en vue d'exécuter des missions de sécurité sous leur direction", explique ce communiqué.
Ce réserviste au sein du système Dôme de fer (système de défense anti-roquette), "a maintenu des contacts avec des agents du renseignement iranien et, sur leurs instructions, a été chargé d’accomplir diverses missions sécuritaires, notamment la transmission d’informations sensibles en matière de sécurité auxquelles il avait accès dans le cadre de ses fonctions".
L'enquête a en outre établi que le suspect savait qu'il était "en contact avec des entités iraniennes" et qu'il a reçu des sommes d'argent en contrepartie.
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a dénoncé samedi, dans un appel avec son homologue britannique Yvette Cooper, l'utilisation par les Etats-Unis des bases militaires britanniques, y voyant une complicité de Londres dans la guerre.
"Ces actions seront certainement considérées comme une participation à l'agression et resteront gravées dans l'histoire des relations entre les deux pays", a déclaré M. Araghchi, selon un communiqué de son ministère.
Le gouvernement britannique a donné début mars son feu vert à un usage strictement "défensif" de ses bases pour frapper des sites de missiles iraniens, après avoir été durement critiqué par le président américain Donald Trump pour son refus initial.
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé vendredi la mort de leur porte parole, Ali-Mohammad Naïni, dans des frappes américano-israéliennes.
Il "est tombé en martyr lors de la lâche attaque terroriste criminelle perpétrée par le camp américano-sioniste à l'aube", ont déclaré les Gardiens dans un communiqué publié sur leur site internet Sepah News.
Une information confirmée par l'armée israélienne ce vendredi sur ses réseaux sociaux.
🔴ÉLIMINÉ : Ali Mohammad Naini, porte-parole et chef du département des relations publiques du Corps des Gardiens de la révolution islamique.
Naini a occupé plusieurs fonctions liées à la propagande et à la communication. Au cours des deux dernières années, en tant que… pic.twitter.com/rYIgVjvQet
— Tsahal (@Tsahal_IDF) March 20, 2026
Les Gardiens de la Révolution ont affirmé vendredi que la production de missiles se poursuivait en Iran, au lendemain des propos d'Israël selon lesquels la guerre a détruit les capacités balistiques du pays.
"Notre industrie balistique mérite une note parfaite. (...) Il n'y a aucune inquiétude à ce sujet, car même en temps de guerre, nous continuons à fabriquer des missiles", a déclaré le porte-parole des Gardiens Ali-Mohammad Naïni, cité par l'agence de presse Fars.
Jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a assuré que l'Iran n'avait "plus la capacité de produire des missiles balistiques" ni "celle d'enrichir de l'uranium".
L'envolée du prix du gaz européen en raison de la guerre au Moyen-Orient va entraîner une hausse "pas gigantesque" de la facture des Français à partir du mois du mai, a estimé vendredi la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) Emmanuelle Wargon.
Pour les ménages dont le contrat est indexé sur les cours mondiaux du gaz, les tarifs évoluent avec un décalage d’environ deux mois: les prix de mars se répercuteront donc en mai, a rappelé Mme Wargon sur RMC.
La hausse ne sera "pas gigantesque", car "mai, ce n'est pas la saison du chauffage", a souligné Mme Wargon, rappelant que "quand on se chauffe au gaz, les deux tiers de la facture, c'est le chauffage lui-même".
Interrogée sur une possible augmentation d'environ 15%, la présidente de la CRE a répondu que cela serait "dans cette zone-là", tout en relevant que cette hausse porterait sur un volume de consommation relativement faible. En revanche, "si les prix du gaz sont toujours élevés au moment où il recommence à faire froid et donc si ça s'accumule sur toute l'année", l'impact sera plus significatif, a-t-elle dit.
Le Sri Lanka a refusé que deux avions de guerre américains armés soient basés sur son territoire pendant la période du 4 au 8 mars afin de préserver sa neutralité dans la guerre en cours entre l'Iran, les Etats-Unis et Israël, a révélé vendredi son président.
"Ils (les Etats-Unis) voulaient redéployer deux avions de guerre armés de huit missiles antinavires d'une base de Djibouti sur l'aéroport international de Mattala (sud) du 4 au 8 mars et nous avons dit non", a déclaré Anura Kumara Dissanayake devant le Parlement.
L'agence officielle libanaise Ani a fait état vendredi de frappes israéliennes contre plusieurs localités du sud du Liban. "Des avions de guerre ennemis israéliens ont frappé à l'aube" des villes dans les districts de Tyr et de Bint-Jbeil, a indiqué l'agence, ajoutant que les forces israéliennes avaient aussi touché 5 autres villes du sud du pays.
Un incendie s'est déclaré vendredi dans une raffinerie de la compagnie pétrolière nationale du Koweït après des attaques de drones, a indiqué l'agence de presse officielle koweïtienne.
"La raffinerie Mina Al-Ahmadi, appartenant à la Kuwait National Petroleum Company (KNPC) a été la cible tôt ce matin de plusieurs attaques hostiles de drones, provoquant des incendies dans certaines de ses unités", provoquant la fermeture de plusieurs d'entre elles, selon l'agence, après une attaque la veille sur cette infrastructure qui avait déjà provoqué un incendie.
Les Emirats arabes unis ont arrêté au moins cinq membres d'un "réseau terroriste" présenté comme lié à l'Iran et au mouvement libanais pro-iranien Hezbollah, a annoncé un média d'Etat vendredi.
Le réseau présumé avait "cherché à infiltrer l’économie nationale et à mener des opérations extérieures menaçant la stabilité financière du pays" dans le cadre d'"un plan stratégique prédéfini, en coordination avec des parties externes liées au Hezbollah et à l'Iran", a indiqué l'agence de presse officielle Wam, citant les services de sécurité des Emirats.
L'armée israélienne a annoncé vendredi matin avoir lancé de nouvelles frappes sur des "infrastructures" des autorités iraniennes dans la capitale Téhéran.
"L'armée israélienne a commencé une nouvelle vague de frappes ciblant des infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran", a-t-elle indiqué sur Telegram.