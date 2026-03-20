Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a proclamé vendredi la victoire sur les ennemis de la République islamique dans la guerre contre les Etats-Unis et Israël, dans un message écrit pour le Nouvel an persan, Norouz.

"En ce moment, en raison de l'unité particulière qui s'est créée entre vous, nos compatriotes, malgré toutes vos différences d'origines religieuses, intellectuelles, culturelles et politiques, l'ennemi a été vaincu", a déclaré l'ayatollah, qui ne s'est toujours pas montré en public après avoir été désigné pour succéder à son père, Ali Khamenei, tué dans une frappe aérienne au premier jour de la guerre.

Les Iraniens lui ont "assené un coup vertigineux, au point qu'il se met maintenant à prononcer des paroles contradictoires et absurdes", a ajouté Mojtaba Khamenei dans ce message.

Selon lui, Israël et les Etats-Unis avaient "l'illusion" que si Ali Khamenei et d'autres dirigeants militaires étaient tués, cela provoquerait "la peur et le désespoir" en Iran et qu'ils pourraient ainsi "réaliser le rêve de dominer l'Iran puis de le diviser".

Il a prédit que, durant cette nouvelle année, "l'unité de l'Iran deviendra certainement plus forte et plus solide", et que ses "ennemis" deviendront "plus humbles et moins puissants".

Le nouveau guide suprême a par ailleurs affirmé que l'Iran ou les forces alliées dans la région n'étaient "en aucune façon" derrière les attaques contre Oman et la Turquie pendant la guerre. Il les a imputées "aux manœuvres trompeuses de l'ennemi sioniste", en référence à Israël que l'Iran ne reconnaît pas.