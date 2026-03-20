Guerre en Iran: l'AIE dévoile 10 mesures pour réduire notre consommation de pétrole

Télétravail, limitations de vitesse, covoiturage... Face aux perturbations de l'approvisionnement en hydrocarbures causées par le conflit au Moyen-Orient, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié vendredi une liste de dix recommandations concrètes à destination des gouvernements, des entreprises et des ménages pour une réduction de la demande en hydrocarbures.

Alors que la guerre au Moyen-Orient fait peser une pression croissante sur les prix et les stocks de pétrole, l'AIE tire la sonnette d'alarme.

Pour «alléger les impacts économiques pour les consommateurs», l'organisation appelle à une réduction immédiate de la demande en hydrocarbures. Voici les dix mesures préconisées.

1. Développer le télétravail

La première piste avancée par l'AIE est d’encourager le travail à distance. En réduisant les trajets domicile-bureau, le télétravail permet de diminuer mécaniquement la consommation de carburant à grande échelle.

2. Réduire la vitesse sur autoroute

L'agence recommande d'abaisser les limitations de vitesse d'au moins 10 km/h sur les autoroutes. Une mesure simple, dont l'efficacité sur la consommation de carburant est largement documentée.

3. Favoriser les transports en commun

L'AIE pousse les autorités à encourager le recours aux transports collectifs, afin de réduire le nombre de véhicules individuels sur les routes.

4. Instaurer la circulation alternée

Dans les grandes villes, la circulation alternée permettrait de fluidifier le trafic et de limiter les embouteillages, particulièrement gourmands en carburant.

5. Encourager le covoiturage

Partager son véhicule pour un même trajet : une solution simple et efficace pour diviser la consommation de pétrole entre plusieurs passagers.

6. Adopter une conduite plus efficace

L'agence recommande également de promouvoir les bonnes pratiques au volant : anticipation, régularité de l'allure pour optimiser la consommation de carburant au quotidien.

7. Réduire l'usage du GPL dans les transports

L'AIE invite à limiter le recours au gaz de pétrole liquéfié dans le secteur des transports, afin de peser sur la demande globale en hydrocarbures.

8. Limiter les vols, en particulier d'affaires

Réduire les voyages d'affaires peut rapidement «alléger la pression sur les marchés du carburant aérien», souligne l'organisation. Le transport aérien reste l'un des secteurs les plus énergivores.

9. Cuisiner à l'électricité plutôt qu'au gaz

À l'échelle des ménages, l'AIE suggère de privilégier les équipements électriques en cuisine, lorsque c'est possible, pour réduire la dépendance au gaz.

10. Optimiser la consommation industrielle

Enfin, l'agence appelle le secteur industriel à rationaliser sa consommation d'hydrocarbures, un levier potentiellement majeur compte tenu du poids de l'industrie dans la demande mondiale en énergie.

Ces mesures «ont fait la preuve de leur efficacité dans différents contextes», a rappelé le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol. En parallèle, l'organisation a engagé le déblocage de quelque 400 millions de barils de stocks stratégiques. Cela rend la décision historique, la plus importante depuis la création de l'institution il y a plus de 50 ans.