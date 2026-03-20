Guerre en Iran : pourquoi le conflit fait-il les affaires de la Chine ?

Si la guerre en Iran perturbe fortement les flux énergétiques mondiaux, la Chine adopte, depuis le début du conflit, une position et un discours neutres. Et pour cause, la fermeture du détroit d'Ormuz pourrait, in fine, se montrer bénéfique pour Pékin.

Elle observe, sans broncher. Depuis le début de la guerre en Iran, la Chine se positionne en acteur neutre. Pourtant, la sécurité énergétique est une préoccupation majeure pour le pays, puisque la Chine dépend de ses importations de pétrole, en provenance d'Iran et des pays du Golfe.

Mais, à mesure que la tension monte au Moyen-Orient, Pékin maintient pourtant un discours mesuré. Et pour cause : selon certains experts, la Chine pourrait être l'un des principaux gagnants de la fermeture du détroit d'Ormuz.

prédominance sur les terres rares

Dans le détail, la Chine était destinataire en 2025 de plus de 80% des exportations de pétrole iranien, selon la société d'analyse Kpler à l'AFP. Or, le gouvernement de Donald Trump a affirmé, jeudi, envisager d'alléger certaines sanctions ciblant le pétrole iranien, afin de contrer la hausse des prix.

La Chine pourrait alors mettre ce pétrole sur le marché, et en contrepartie, faire pression sur l'Iran.

Pékin dispose aussi d'un autre levier puissant si la guerre se prolonge : sa prédominance sur les terres rares, a indiqué à l'AFP Jason Bedford, chercheur à l'Institut d'Asie de l'Est de l'Université nationale de Singapour. Certaines sont essentielles à la production de matériel militaire et la demande américaine est forte. La Chine pourrait ainsi «paralyser la production de nouvelles armes».

«il n'y a pas de vainqueur dans les guerres qui durent»

Les experts relèvent que la guerre présente également l'avantage de détourner l'attention ou les moyens américains du théâtre stratégique qu'est l'océan Pacifique.

Cependant, Pékin est conscient que le prix à payer pourrait être élevé si le conflit ne s'achève pas rapidement. «Il n'y a pas de vainqueur dans les guerres qui durent», a dit jeudi le chef de la diplomatie Wang Yi, selon l'agence Chine nouvelle.

«Le principal intérêt économique de la Chine dans la région réside dans la stabilité. (La guerre) constitue un problème majeur, non seulement pour les importations chinoises de sources d'énergie, mais aussi pour les exportations chinoises de véhicules électriques et de technologies vertes», a indiqué Henry Tugendhat, expert auprès du Washington Institute for Near East Policy

Avec ses réserves pétrolières, «la Chine a su très bien se préparer sur le plan intérieur à un scénario de ce type, mais ce sur quoi elle n'a pas le contrôle, ce sont les retombées de cette guerre sur le reste du monde», notamment en Europe, qui absorbe une part considérable de ses marchandises, a-t-il prévenu.

Ce conflit a brisé «l'illusion de l'omnipotence des États-Unis»

Enfin, le conflit a pour la Chine l'avantage d'accaparer les États-Unis. Donald Trump «doit se concentrer sur la gestion de la guerre car celle-ci aura des effets négatifs sur la politique intérieure et l'économie américaines», et donc potentiellement sur les élections de novembre, qui décideront de la majorité au Congrès et de la suite du mandat de Donald Trump, a indiqué à l'AFP, Wu Xinbo, directeur du Centre d'études américaines de l'université Fudan à Shanghai.

«Ce qui se voulait une démonstration de force américaine destinée à intimider Pékin a eu au contraire pour effet de briser l'illusion de l'omnipotence des États-Unis», a commenté Ali Wyne, spécialiste des relations sino-américaines au sein du groupe de réflexion International Crisis Group.

«Washington a désormais besoin de son principal concurrent stratégique pour l'aider à gérer une crise qu'il a lui-même provoquée», a-t-il conclu.