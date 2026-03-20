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Guerre en Ukraine : l'Allemagne dénonce la «déloyauté» de Viktor Orban qui bloque un prêt de 90 milliards d'euros à Kiev

Viktor Orban, au pouvoir en Hongrie depuis 2010, se bat pour un cinquième mandat, à l'occasion des élections législatives du 12 avril. [REUTERS/Yves Herman]
Par Pauline Lucas , avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi, les dirigeants de l'UE se sont réunis dans le cadre du sommet européen à Bruxelles (Belgique). Parmi les sujets abordés par les Vingt-Sept : la mise en œuvre du prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban bloque toujours ce soutien financier, malgré un accord politique au Conseil européen de décembre.

Une issue tendue. Jeudi, se tenait le sommet européen à Bruxelles. L'occasion pour les dirigeants de l'UE d'aborder plusieurs sujets, dont les impacts économiques de la guerre en Iran, ou encore, l'application du prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine. Sur ce dernier point, le ton est monté, opposant le Premier ministre hongrois Viktor Orban, aux autres dirigeants. 

Et pour cause : celui-ci bloque le prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine, sur fond de campagne électorale en Hongrie.

Face à cette situation, le chancelier allemand Friedrich Merz a fustigé dans la nuit de jeudi à vendredi la «déloyauté» du Premier ministre hongrois. 

«Il s'agit d'un acte flagrant de déloyauté au sein de l'Union européenne qui ne s'est jamais produit sous cette forme auparavant. Et je suis fermement convaincu que cela laissera des traces profondes», a-t-il lancé. «Il n'y a pas de plan B parce que le plan A doit être honoré. Il en va de la crédibilité» européenne, a abondé Emmanuel Macron, alors que l'UE avait acté ce prêt pour Kiev en décembre dernier. 

«Pas de pétrole = pas d'argent»

Viktor Orban, au pouvoir en Hongrie depuis 2010, se bat pour un cinquième mandat, à l'occasion des élections législatives du 12 avril.

Dans ce contexte, la Hongrie conditionne le versement de ce prêt à la reprise des livraisons de pétrole russe par un oléoduc qui traverse l'Ukraine, endommagé par des frappes russes. Budapest accuse Kiev de traîner des pieds pour le remettre en service. «Pas de pétrole = pas d'argent», a résumé Viktor Orban. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tenté, en vain, de lui rappeler l'importance de ce prêt pour son pays, lors de son allocution, en visioconférence, devant les chefs d'État et de gouvernement des 27.

«C'est crucial pour nous. C'est une ressource destinée à protéger des vies», a-t-il affirmé devant les dirigeants européens. 

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Lors de ce sommet, les autres dirigeants européens ont tenté par tous les moyens de faire changer d'avis le Premier ministre hongrois, avant de se résoudre à renvoyer la discussion à un prochain rendez-vous.

«J'ai tenu bon et nous en sommes exactement au même point que ce matin : s'il y a du pétrole, il y aura de l'argent», a insisté Viktor Orban dans une interview diffusée sur son compte X, dans laquelle il accuse à son tour l'Ukraine de «chantage». 

Les 27, à l'exception de la Hongrie et de la Slovaquie, ont réaffirmé dans un communiqué commun leur volonté d'aller de l'avant.

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