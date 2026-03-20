Méditerranée : un nouveau pétrolier de la flotte fantôme russe arraisonné par la marine française

La marine française a arraisonné en Méditerranée un nouveau pétrolier de la flotte fantôme russe ce vendredi. C'est déjà le troisième navire intercepté par la France depuis septembre 2025.

Une traque sans relâche. Ce vendredi, la marine française a arraisonné un troisième pétrolier appartenant à la flotte fantôme russe, avec laquelle la Russie tente de contourner les sanctions imposées par l’Europe en raison de la guerre en Ukraine.

Le Denya, navire en provenance de Mourmansk en Russie et arborant un pavillon mozambicain, a été intercepté par la marine nationale, avec la coopération des alliés dont le Royaume-Uni, ce vendredi au large des îles Baléares.

D’après des photos rendues publiques par l’armée, les militaires français se sont héliportés sur le navire suspect pour mener cette opération de contrôle, comme l'autorise la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. Les vérifications de la régularité du pavillon ont «confirmé les doutes», selon un communiqué de la préfecture maritime de Méditerranée.

Méditerranée | La @MarineNationale intervient en haute mer pour contrôler le pavillon d'un pétrolier-cargo en provenance de Mourmansk



Vérification de la nationalité du navire, soupçonné d'arborer un faux pavillon

Confirmation des doutes quant à la régularité du… https://t.co/WhGy5lINohpic.twitter.com/qoWz5xh4M4 — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) March 20, 2026

Le Denya figurait sur la liste des navires sous sanctions de l’Union européenne, au même titre qu’environ 600 autres bateaux soupçonnés de faire partie de cette flotte fantôme.

Une lutte continue

Quelques minutes après l’arraisonnement du pétrolier, Emmanuel Macron s’en est félicité sur X. «La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l’Ukraine où la guerre d'agression de la Russie se poursuit», a écrit le président de la République. «Ces bateaux qui contournent les sanctions internationales et violent le droit de la mer sont des profiteurs de guerre. Ils cherchent à engranger des profits et financent l'effort de guerre russe. Nous ne laisserons pas faire.»

Nous gardons le cap.



La Marine française a arraisonné ce matin en Méditerranée un nouveau bateau de la flotte fantôme, le Deyna.



La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l’Ukraine où la guerre d’agression de la Russie se poursuit.… pic.twitter.com/ZylRHZ8zHw — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026

Depuis septembre dernier, c’est le troisième pétrolier russe intercepté par la France après le «Grinch» et le «Boracay». Le premier avait été immobilisé près d'un mois près du terminal pétrolier du port de Marseille-Fos et avait pu repartir seulement après paiement dans le cadre d'une procédure de plaider coupable d'une amende de «plusieurs millions d'euros», selon Jean-Noël Barrot.

Le second avait été arraisonné alors qu'il naviguait sans pavillon, puis avait hissé un faux pavillon du Bénin, par les commandos marine français en Atlantique et détourné vers le port de Saint-Nazaire.

Selon l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine française, il y a environ «un millier» de bateaux qui «essayent de contourner l'ensemble des sanctions européennes sur l'export de pétrole russe».