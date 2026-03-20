Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Mort de Chuck Norris : pour saluer la mémoire de l'acteur américain, les internautes multiplient les punchlines sur les réseaux sociaux

Chuck Norris s'est éteint ce vendredi 20 mars, à l'âge de 86 ans. [© Saul LOEB / AFP]
Par CNEWS
Publié le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Depuis l'annonce du décès de Chuck Norris, les internautes ne manquent pas d'imagination afin de saluer la mémoire de la star américaine. 

On le pensait invincible, finalement la famille de Chuck Norris a annoncé son décès sur les réseaux sociaux ce vendredi. De quoi réveiller les plates-formes. 

Longtemps décrit comme immortel, l'ancien acteur de la série phare «Walker, Texas Ranger» continue à vivre à travers les réactions de certains internautes.

Même le compte parodique et humoristique «Dieu» se met à rendre hommage à l'icône américaine sur X. La mort de Chuck Norris va peut-être entrer dans les livres d'histoire. 

Après «Dieu», c'est autour de «maman» de sortir une punchline dimensionnelle. Chuck Norris ne peut pas mourir.

Certains préfèrent s'amuser à faire des comparaisons entre l'impact de l'Américain Chuck Norris et celui de Jésus Christ. 

Sur le même sujet Mort de Chuck Norris : Sylvester Stallone, Dolph Lundgren... Les célébrités rendent hommage à l'acteur décédé à l'âge de 86 ans Lire

L'ancien acteur et champion de karaté est au-dessus de tout. Sa mort a touché le monde entier. 

Pour d'autres, Chuck Norris joue seulement au jeu du roi du silence, et c'est lui qui dicte les règles.

Sa mort a fait l'effet d'un tremblement de terre, et les réactions ne vont pas s'arrêter en si bon chemin.

Chuck NorrisRéseaux sociauxDécès

À suivre aussi

Mort de Chuck Norris : quand l'acteur se révélait au monde entier face à Bruce Lee dans «La fureur du dragon»
Mort de Chuck Norris : Sylvester Stallone, Dolph Lundgren... Les célébrités rendent hommage à l'acteur décédé à l'âge de 86 ans
Mort de Chuck Norris : voici les 5 films incontournables de la carrière de l’acteur

Ailleurs sur le web

Dernières actualités