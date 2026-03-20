Mort de Chuck Norris : pour saluer la mémoire de l'acteur américain, les internautes multiplient les punchlines sur les réseaux sociaux

Depuis l'annonce du décès de Chuck Norris, les internautes ne manquent pas d'imagination afin de saluer la mémoire de la star américaine.

On le pensait invincible, finalement la famille de Chuck Norris a annoncé son décès sur les réseaux sociaux ce vendredi. De quoi réveiller les plates-formes.

Longtemps décrit comme immortel, l'ancien acteur de la série phare «Walker, Texas Ranger» continue à vivre à travers les réactions de certains internautes.

Même le compte parodique et humoristique «Dieu» se met à rendre hommage à l'icône américaine sur X. La mort de Chuck Norris va peut-être entrer dans les livres d'histoire.

Chuck Norris qui vient de mourir, j’pense qu’à tout moment il va prendre ma place — Dieu (@_dieuoff) March 20, 2026

Après «Dieu», c'est autour de «maman» de sortir une punchline dimensionnelle. Chuck Norris ne peut pas mourir.

Impossible. Chuck Norris ne meurt pas, il change juste de dimension. — Madame Maman (@LaMereParfaite) March 20, 2026

Certains préfèrent s'amuser à faire des comparaisons entre l'impact de l'Américain Chuck Norris et celui de Jésus Christ.

À partir d'aujourd'hui, les historiens diront nous sommes en ... après CN et plus après JC. — Madaa (@madaazr) March 20, 2026

L'ancien acteur et champion de karaté est au-dessus de tout. Sa mort a touché le monde entier.

Chuck Norris n'est pas mort, c'est l'humanité toute entière qui vient de décédér. — Neo (@TDS__01) March 20, 2026

Il n’est pas mort

Chuck Norris ne peut pas mourrir

Il est juste parti vivre dans un autre mode pour redevenir 7x champion du monde de karaté — Thomas / Mira 🇫🇷💙❤️ (@MiraUAV) March 20, 2026

Pour d'autres, Chuck Norris joue seulement au jeu du roi du silence, et c'est lui qui dicte les règles.

Quand Chuck Norris parle, même le silence se tait et baisse les yeux — Bat-Manouche et sa Niglomobile (@GLDO_180BPM) March 20, 2026

Sa mort a fait l'effet d'un tremblement de terre, et les réactions ne vont pas s'arrêter en si bon chemin.