Norouz : célébré ce vendredi, le nouvel an perse bousculé par la Guerre en Iran

Norouz, le nouvel an perse célébré ce vendredi 20 mars en Iran, est impacté par la situation du pays du Moyen-Orient, engagé dans une guerre contre les Etats-Unis et Israël depuis le 28 février dernier.

Un passage à la nouvelle année sous tension. «Norouz» est la fête traditionnelle des peuples iraniens qui célèbrent le nouvel an du calendrier persan, le premier jour du printemps, à savoir ce vendredi 20 mars. Si d'habitude, ils sont 300 millions à célébrer le «Norouz», mot signifiant «Nouveau jour» en persan, l'édition 2026 sera forcément particulière alors que l'Iran est engagé dans une guerre contre les Etats-Unis et Israël depuis le 28 février.

C'est la fête la plus populaire de l'année, et un exutoire pour la jeunesse, mais, en pleine guerre, peu d'Iraniens ont le cœur à préparer cette fête. Pourtant, cette fête est un rendez-vous incontournable dans la culture persane, d'habitude attendu avec impatience et préparé avec enthousiasme.

«personne n'y pense»

L'AFP a pu recueillir le témoigne d'Iraniens quelques heures avant le début des festivités : «Personne n'y pense», a expliqué un habitant de Boukan, une ville du nord de l'Iran. «C'est la première fois de ma vie que j'oublie de faire pousser du sabzeh», les lentilles germées spécialement cultivées pour Norouz, a de son côté confié une mère de famille.

Malgré les circonstances, certains Iraniens se sont rendus dans les rues en début de semaine pour fêter Tchaharchanbé-Souri. En effet, la tradition veut que le dernier mardi précédent Norouz, les Iraniens descendent dans les rues, allument des grands feux de joie et les plus jeunes sautent par-dessus les flammes. Il s'agit de se laver de l'année écoulée.

En la noche del 17 de marzo, víspera del último miércoles antes de Nowruz, miles de iraníes celebraron el Chaharshanbe Suri saltando hogueras en distintas ciudades, pese a la guerra, la represión y el recuerdo aún reciente de las masacres de enero.#Iran#Nowruz#Conflictopic.twitter.com/jc9vi7xMPS — euronews español (@euronewses) March 19, 2026

Norouz, dans les croyances perse, dure 13 jours et représente non seulement le renouveau mais aussi la fertilité, la nature et le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Outre l'Iran, elle est communément célébrée en Afghanistan, Azerbaïdjan, mais aussi chez les Kurdes, Ouïgours et Parsis.