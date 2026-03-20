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Porte-avions Charles-de-Gaulle localisé à cause d'une application : «On a vu des soldats russes donner rendez-vous via Tinder à de charmantes ukrainiennes qui étaient en fait des combattants», rappelle cet expert

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«Ce n'est pas une première, des soldats russes avaient donné rendez-vous via Tinder à de charmantes ukrainiennes qui étaient en fait des combattants», explique Claude Moniquet, expert en relations internationales, après que le porte-avions Charles-de-Gaulle a été localisé à cause d'une application.

porte-avionsCharles de GaulleGuerre en Ukraine

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