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Royaume-Uni : deux personnes qui tentaient d'entrer dans une base abritant des sous-marins nucléaires arrêtées

Un des sous-marin de la base navale de Faslane en Ecosse. [ANDY BUCHANAN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Deux personnes ont été arrêtées jeudi 19 mars en Ecosse, alors qu’elles tentaient de pénétrer dans la base navale de Faslane, là où sont stationnés les sous-marins nucléaires britanniques. 

Une tentative ratée. Selon la police écossaise, deux personnes ont tenté de pénétrer dans la base navale de Faslane au Royaume-Uni, sans succès. Un porte-parole de la police écossaise affirme qu’«un homme de 34 ans et une femme de 31 ans ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire et l'enquête se poursuit». 

Selon plusieurs médias britanniques, l’homme serait de nationalité iranienne. Deux autres personnes iraniennes avaient par ailleurs été inculpées cette semaine, accusées d'avoir espionné des lieux liés à la communauté juive à Londres pour le compte de l'Iran

Le spectre de la guerre au Moyen-Orient 

La base de Faslane abrite les quatre sous-marins britanniques dotés d'armes nucléaires ainsi que les sous-marins à propulsion nucléaire Astute de la Royal Navy. 

Dans le cadre du conflit au Moyen-Orient, le Royaume-Uni a autorisé les Etats-Unis à utiliser deux de ses bases militaires (Fairford dans le sud-ouest de l'Angleterre et Diego Garcia dans l'océan Indien) pour mener des opérations contre l'Iran

Ce vendredi, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a dénoncé dans un appel avec son homologue britannique Yvette Cooper, l'utilisation par les Etats-Unis de ces bases, y voyant une complicité de Londres dans la guerre. 

Sur le même sujet Guerre en Iran : Donald Trump explique que les États-Unis envisagent de «ralentir» leurs opérations militaires en Iran Lire

La police britannique et le MI5 (renseignement intérieur) ont mis en garde à plusieurs reprises contre la menace croissante constituée par l'Iran, actuellement la cible d'une offensive israélo-américaine.

Royaume-Unisous-marin

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