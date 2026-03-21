«Attardés mentaux» : Elon Musk s’en prend violemment à la justice française

Elon Musk a vivement attaqué le parquet de Paris, qualifiant ses procureurs d’«attardés mentaux» après un signalement sur une possible valorisation artificielle de X et xAI. Les autorités évoquent des soupçons liés à des deepfakes et à une future introduction en Bourse.

Une réaction déplacée. Le multimilliardaire Elon Musk a réagi samedi aux accusations du parquet de Paris, qui a signalé aux autorités américaines une possible «valorisation artificielle» de ses entreprises X et xAI.

Ce sont des attardés mentaux — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2026

«Ce sont des attardés mentaux», a-t-il déclaré en français dans le texte sur le réseau social X, en réponse à une dépêche de l’AFP évoquant ce signalement.

Une stratégie visant «l'introduction en Bourse prévue en juin 2026»

«La polémique suscitée par les deepfakes à caractère sexuel générés par Grok (agent IA de X) pourrait avoir été générée à dessein, afin de valoriser artificiellement les sociétés X et xAI», en vue de «l'introduction en Bourse prévue en juin 2026 de la nouvelle entité née de la fusion entre SpaceX et xAI, et alors que la société X était en perte manifeste de vitesse», a expliqué le parquet ce samedi.

Ce dernier a alors émis, le 17 mars, une «transmission spontanée d'informations» au ministère américain de la Justice, «via le bureau d'entraide pénale internationale du ministère de la Justice français».

Cette transmission a aussi été adressée «à l'intention des avocats français de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers», a détaillé le ministère public.