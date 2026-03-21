Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Attardés mentaux» : Elon Musk s’en prend violemment à la justice française

Elon Musk, milliardaire et propriétaire du réseau social X. [REUTERS/Denis Balibouse/File Photo]
Par CNEWS avec AFP
Publié le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Elon Musk a vivement attaqué le parquet de Paris, qualifiant ses procureurs d’«attardés mentaux» après un signalement sur une possible valorisation artificielle de X et xAI. Les autorités évoquent des soupçons liés à des deepfakes et à une future introduction en Bourse.

Une réaction déplacée. Le multimilliardaire Elon Musk a réagi samedi aux accusations du parquet de Paris, qui a signalé aux autorités américaines une possible «valorisation artificielle» de ses entreprises X et xAI. 

«Ce sont des attardés mentaux», a-t-il déclaré en français dans le texte sur le réseau social X, en réponse à une dépêche de l’AFP évoquant ce signalement. 

Une stratégie visant «l'introduction en Bourse prévue en juin 2026»

«La polémique suscitée par les deepfakes à caractère sexuel générés par Grok (agent IA de X) pourrait avoir été générée à dessein, afin de valoriser artificiellement les sociétés X et xAI», en vue de «l'introduction en Bourse prévue en juin 2026 de la nouvelle entité née de la fusion entre SpaceX et xAI, et alors que la société X était en perte manifeste de vitesse», a expliqué le parquet ce samedi.

Ce dernier a alors émis, le 17 mars, une «transmission spontanée d'informations» au ministère américain de la Justice, «via le bureau d'entraide pénale internationale du ministère de la Justice français». 

Sur le même sujet Comment X aurait été «valorisé artificiellement» par Elon Musk en vue de son introduction en bourse en juin prochain Lire

Cette transmission a aussi été adressée «à l'intention des avocats français de la Securities and Exchange Commission (SEC), qui est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers», a détaillé le ministère public.

Elon MuskTwitterRéseaux sociaux

À suivre aussi

L'édito d'Eliot Deval : «Quand Elon Musk regarde les étoiles, Bercy regarde le trou de la Sécurité sociale»
Elon Musk : sa fortune dépasse le seuil symbolique de 1.000 milliards de dollars
SpaceX en Bourse : Elon Musk promet de développer une colonie martienne et d'envoyer des datacenters dans l'espace

Ailleurs sur le web

Dernières actualités