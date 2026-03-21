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Corée du Sud : 11 morts après l'incendie d'une usine automobile

Trois personnes sont portées disparues. [(c) Yonhap via REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

À Daejeon, dans le centre de la Corée du Sud, onze personnes sont mortes après l'incendie d'une usine industrielle, ce vendredi. Trois autres sont toujours portées disparues.

Un lourd bilan. Un incendie s'est déclaré vendredi dans une usine de fabrication de pièces pour l'industrie automobile en Corée du Sud. Onze personnes ont été tuées et trois sont portées disparues, ont annoncé samedi les autorités. 

Le feu, dont on ignore pour le moment la cause, est survenu vendredi vers 13 h (4 h GMT) dans la ville de Daejeon. 

«D'après nos informations, on dénombre 11 morts et 25 blessés graves», a déclaré à l'AFP un responsable du service du ministère de l'Intérieur chargé des incendies et autres catastrophes. 

«Nous savons également que 34 personnes ont été blessées, mais que leur état n'est pas grave, et que trois personnes sont toujours portées disparues», a-t-il ajouté. 

Une substance pouvant être explosive présente dans l'usine

Si au total, 170 ouvriers se trouvaient dans l'usine au moment où l'incendie s'est déclaré, selon l'agence de presse Yonhap, les pompiers n'ont pas pu pénétrer tout de suite à l'intérieur du bâtiment en raison d'un risque d'effondrement, a expliqué l'agence. 

L'usine renfermait également 200 kilogrammes de sodium, une substance qui peut être explosive en cas de mauvaise manipulation. 

Sur le même sujet Corée du Sud : l'ex-président Yoon Suk-Yeol reconnu coupable d'avoir dirigé «une insurrection» et condamné à la prison à vie Lire

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a ordonné de mobiliser tous les moyens disponibles, humains et matériels, pour les opérations de sauvetage, selon son cabinet.

Corée du SudIncendieDécèsmortsAccident

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