Donald Trump menace d'envoyer la police de l'immigration assurer les contrôles de sécurité aux aéroports

Donald Trump menace de déployer les agents de l’ICE dans les aéroports américains, perturbés par une paralysie budgétaire partielle. Faute d’accord au Congrès sur le financement du DHS, les contrôles de sécurité sont ralentis, provoquant de longues files d’attente.

Une nouvelle menace. Donald Trump a menacé samedi de déployer des agents de la police de l’immigration (ICE) dans les aéroports américains afin de renforcer les contrôles de sécurité, fortement perturbés par une paralysie budgétaire partielle. Sur son réseau Truth Social, le président a pressé les démocrates de conclure un accord, faute de quoi ces agents seraient mobilisés pour sécuriser les aéroports.

«Si les démocrates d'extrême gauche ne signent pas immédiatement un accord pour que notre pays, en particulier nos aéroports, soit de nouveau libre et sûr, je vais déployer nos brillants et patriotes agents ICE aux aéroports où ils s'occuperont de la sécurité comme jamais vu auparavant», a posté le président américain.

Un désaccord profond

Depuis le 14 février, le financement du département de la Sécurité intérieure (DHS) est bloqué en raison d’un désaccord profond entre républicains et démocrates au Congrès, notamment sur les méthodes de l’ICE, vivement critiquées par la gauche. Ce «shutdown» partiel a entraîné la mise au chômage technique de milliers de fonctionnaires, tandis que d’autres, considérés comme essentiels, continuent de travailler.

Dans les deux cas, les salaires ne seront pas versés jusqu'à ce que les parlementaires s'entendent sur un budget pour le DHS, dont dépend l'ICE.

Les quelque 50.000 agents de l'Agence de sécurité dans les transports (TSA), chargés des contrôles dans les aéroports, ne sont ainsi plus payés intégralement depuis le 13 mars. Cette situation a provoqué une hausse de l’absentéisme et des départs, certains agents cherchant d’autres sources de revenus en attendant une issue politique.

Conséquence directe : les files d’attente aux contrôles de sécurité se sont considérablement allongées, avec des délais pouvant atteindre plusieurs heures dans certains aéroports américains. La TSA avait d’ailleurs averti qu’un blocage prolongé entraînerait des perturbations majeures, incluant retards et annulations de vols.

La police de l'immigration continue elle d'opérer pendant la durée du blocage, en raison de fonds déjà approuvés l'an dernier par le Congrès.

Elon Musk souhaite payer

Dans ce contexte, Elon Musk a proposé samedi, sur le réseau X, de prendre en charge temporairement les salaires des agents de la TSA, estimant que l’impasse budgétaire affecte lourdement le quotidien des Américains. Le coût annuel de ces rémunérations est évalué entre 2,5 et 3 milliards de dollars.

Parallèlement, Donald Trump a indiqué que tout déploiement de l’ICE dans les aéroports s’accompagnerait d'«arrestation immédiate de tout immigrant entré illégalement dans notre pays, avec une attention toute particulière sur ceux venus de Somalie».

Les démocrates, de leur côté, justifient leur refus de débloquer le budget par leur opposition aux pratiques de l’ICE. Une contestation renforcée après la mort récente de deux Américains lors d’interventions fédérales à Minneapolis, événements qui ont suscité d’importantes manifestations à travers le pays.