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Guerre en Iran : ce que l’on sait de l’attaque iranienne contre la ville de Dimona en Israël

Par Khalil Rajehi , AFP
Publié le - Mis à jour le
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Alors que les combats s’intensifient au Moyen-Orient, une frappe de missile iranien a visé un bâtiment de la ville de Dimona, au sud d’Israël, abritant une installation dédiée à la recherche nucléaire. 

Ce samedi 21 mars, une frappe de missile iranienne a touché un bâtiment de la ville de Dimona, au sud d’Israël, a confirmé Tsahal à l’AFP. Dans cette région située dans le désert du Néguev, les équipes du Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, ont annoncé avoir pris en charge «un garçon d'environ dix ans dans un état grave (...) souffrant de blessures par éclats d'obus» ainsi qu'«une femme d'environ 30 ans (...) souffrant de blessures par éclats de verre».

Elles ont aussi évacué vers l'hôpital "31 patients" légèrement blessés par des éclats d'obus et en se rendant dans un abri, ainsi que 14 personnes présentant des symptômes d'anxiété.

Sur le même sujet Guerre en Iran : Plus d'une cinquantaine de blessés après un nouveau tir de missile iranien sur le sud d'Israël Lire

La localisation des sites touchés n'était pas encore connue, mais des images diffusées en ligne montrent des impacts sur des zones urbaines, selon l'AFP. 

La ville de Dimona abrite notamment le Centre de recherche nucléaire du Néguev Shimon Peres, une installation nucléaire à des fins de recherche. Cette salve iranienne intervient le jour même où les Etats-Unis ont mené des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz (centre de l'Iran).

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