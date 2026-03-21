Guerre en Iran : le pays se dit prêt à aider les navires japonais a traverser le détroit d'Ormuz

Alors que Tokyo a annoncé en début de semaine commencer à puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole, le ministre iranien des Affaires étrangères a assuré que l’Iran est disposé à aider les navires japonais à emprunter le stratégique détroit d'Ormuz.

Une annonce cruciale. Par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l’Iran a annoncé être disposé à aider les navires japonais à emprunter le détroit d'Ormuz.

De quoi ravir le Japon, qui dépend des importations de pétrole brut en provenance du Moyen-Orient, dont la majeure partie transite par le détroit d’Ormuz, une voie commerciale cruciale pour l’approvisionnement mondial en carburant.

Fermeture du détroit depuis plusieurs semaines

Pour rappel, en réponse aux frappes menées par Israël et les États-Unis, l'Iran a bloqué l'accès au détroit, laissant les pays tributaires de cette voie maritime se démener pour trouver des solutions de remplacement et puiser dans leurs réserves.

Mais dans une interview accordée à l’agence Kyodo News, publiée ce samedi, le ministre iranien des Affaires étrangères a contesté cette version, en assurant ne pas avoir «fermé le détroit».

Selon Abbas Araghchi, les pays qui ont attaqué l'Iran font face à des restrictions, mais d'autres se sont vus offrir une assistance. L'Iran est désormais préparé à assurer des traversées en toute sécurité pour le Japon, a-t-il ajouté.

Tokyo puisait dans ses réserves de pétrole

Lundi, Tokyo avait annoncé commencer à puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole, qui sont parmi les plus importantes au monde, équivalant à 254 jours de consommation intérieure.

Les membres de l’Agence internationale de l’énergie ont convenu, le 11 mars, d’utiliser leurs stocks de pétrole pour atténuer la flambée des prix provoquée par la guerre au Moyen-Orient, ce qui représente la plus vaste opération de ce type jamais menée.