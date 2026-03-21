Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis samedi soir qu'Israël "continuerait à frapper" l'Iran "sur tous les fronts", après des frappes de missiles iraniens sur deux villes du sud du pays qui ont fait une centaine de blessés.
"C'est une soirée très difficile dans la bataille pour notre futur", a déclaré M. Netanyahu, selon un communiqué transmis par ses services. "Nous sommes déterminés à continuer de frapper nos ennemis sur tous les fronts", a-t-il affirmé.
זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים.
הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה.
אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא…
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 21, 2026
Au moins 59 personnes ont été blessées, dont six grièvement, samedi soir dans la frappe de missile iranien sur la ville d'Arad dans le sud d'Israël, selon un nouveau bilan provisoire des secours.
"Les secouristes et médecins du Magen David Adom (MDA) prodiguent des soins et transportent 59 patients vers les hôpitaux à bord de dizaines d'ambulances, d'unités mobiles de soins intensifs du MDA, d'hélicoptères du MDA et de l'armée de l'Air", a indiqué cet organisme de secours, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. Six de ces blessés sont "dans un état grave, 13 dans un état modéré et 40 sont touchés plus légèrement. Les équipes du MDA poursuivent les recherches afin de localiser d'autres victimes" dans les décombres et immeubles, selon cette source.
Un "impact direct" de missile samedi soir sur la ville d'Arad, dans le sud d'Israël, a fait de nombreux dégâts et des blessés, ont annoncé les secours, après une alerte de l'armée sur une attaque imminente de missile provenant d'Iran.
"Suite aux premiers rapports faisant état d'une frappe sur la ville d'Arad, le missile a touché le centre-ville et plusieurs immeubles d’habitation", affirment les pompiers pour la région sud du pays dans un communiqué. "Trois bâtiments ont été directement frappés et de graves dégâts structurels sont signalés. Un incendie s'est déclaré à l'étage de l'une des structures (...). Des victimes ont été signalées", ont-ils ajouté.
Une trentaine de personnes ont été blessées samedi soir après un nouveau tir de missile iranien sur le sud d'Israël, ont annoncé les secours israéliens. Après un premier missile sur Dimona, ville abritant un centre stratégique de recherche nucléaire dans le désert du Néguev, un autre missile s'est abattu sur la ville d'Arad, à environ 25 km au nord-est, selon la police, qui a fait état de chute de projectile.
Une trentaine de personnes ont été blessées, selon un premier bilan des secours, alors que de premières images des médias locaux montraient des destructions très sévères dans une zone résidentielle d'Arad.
Le tir samedi d'un missile sur la ville israélienne de Dimona, qui abrite un centre de recherche nucléaire, constitue une "réponse" à la frappe contre le site nucléaire iranien de Natanz, a affirmé la télévision d'Etat iranienne.
L'Organisation iranienne de l'énergie atomique avait indiqué plus tôt que le complexe d'enrichissement de combustible de Natanz avait été pris pour cible dans la matinée, en précisant qu'"aucune fuite de matières radioactives n'avait été signalée" dans la zone.
L'armée israélienne a affirmé samedi soir avoir frappé un centre universitaire à Téhéran lié au "programme nucléaire militaire" de la République islamique.
L'armée israélienne "a frappé un site stratégique de recherche et développement utilisé par le régime terroriste iranien pour développer des composants d'armes nucléaires à Téhéran", a-t-elle annoncé dans un communiqué.
Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont demandé samedi à l'Iran "la fin immédiate et sans condition" de ses attaques "injustifiables" contre les pays du Moyen-Orient.
"Nous appelons à la fin immédiate et sans condition de toutes les attaques menées par le régime iranien", selon un communiqué des ministres des Affaires étrangères du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, ainsi que la haute représentante de l'UE).
Une quarantaine de personnes ont été blessées samedi dans le sud d'Israël après un ou plusieurs tirs de missiles iraniens sur la région de Dimona, qui abrite une installation dédiée à la recherche nucléaire, ont annoncé les services de secours israéliens.
More footage showing an interceptor trying yet failing to down and the resulting impact of an Iranian ballistic missile earlier in the Southern Israeli city of Dimona. pic.twitter.com/L17NnVwBBo
— OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026
La Commission européenne a appelé les Etats européens à réduire leur objectif de remplissage de gaz pour l'hiver prochain, afin d'atténuer la pression sur les prix qui s'envolent avec la guerre au Moyen-Orient.
Au lieu de remplir leur stock de gaz à 90% pour l'hiver prochain, le niveau requis habituellement, l'UE invite les Vingt-Sept à viser un objectif de remplissage de 80%, afin de "rassurer les acteurs du marché", selon un courrier aux Etats du commissaire européen chargé de l'énergie, Dan Jorgensen.
Plusieurs explosions ont été entendues samedi dans la capitale de Bahreïn, Manama, au moment où l'Iran poursuit sa campagne contre les pays du Golfe.
Deux missiles ont été vus être interceptés dans le ciel et plusieurs détonations ont secoué la ville après le déclenchement des sirènes d'alerte.
Une vingtaine de pays, dont les Emirats arabes unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada et le Japon, se sont dits samedi "prêts à contribuer aux efforts" nécessaires à la réouverture du détroit d'Ormuz, bloqué de facto par l'Iran depuis le début de la guerre.
Dans un communiqué commun, ces pays, principalement européens, ont également condamné les récentes attaques iraniennes ayant visé des navires et des infrastuctures pétrolières et de gaz, demandant un "moratoire immédiat et gobal sur les attaques d'infrastructures civiles".
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L'Iran a tenté de frapper "sans succès" vendredi la base américano-britannique de Diego Garcia, située dans l'océan Indien, a confirmé une source officielle britannique samedi à l'AFP.
Selon cette source, cette tentative infructueuse a eu lieu avant que le gouvernement britannique annonce vendredi qu'il autoriserait les États-Unis à utiliser certaines de ses bases pour frapper des sites iraniens servant à attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz.
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a prévenu samedi que "l'intensité des frappes" israélo-américaines sur l'Iran allait "augmenter considérablement" dans les prochains jours, selon un communiqué.
Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a réitéré "son appel à la retenue militaire afin d'éviter tout risque d'accident nucléaire", a indiqué samedi l'agence onusienne sur X, après une frappe en Iran.
"L'AIEA a été informée par l'Iran que le site nucléaire de Natanz a(vait) été attaqué aujourd'hui. Aucune augmentation des niveaux de radiation à l'extérieur du site n'a été signalée", a-t-elle ajouté.
Un officier a été tué samedi dans l'attaque de drone qui a visé les services de renseignement irakiens dans un quartier résidentiel du centre de Bagdad, ont annoncé ces services dans un communiqué.
"Un officier est mort en martyr" ont-ils indiqué, dénonçant "une attaque terroriste menée par des éléments hors-la-loi". Un responsable de la sécurité et une source de la défense civile irakienne ont également fait état d'un officier blessé.
Les Etats-Unis et Israël ont mené samedi des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz, situé dans le centre du pays, selon un communiqué de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique diffusé par l'agence de presse Tasnim.
"Suite aux attaques criminelles perpétrées par les Etats-Unis et le régime sioniste usurpateur contre notre pays, le complexe d'enrichissement de Natanz a été ciblé ce matin", a déclaré l'organisation iranienne. Elle a ajouté qu'"aucune fuite de matières radioactives n'a été signalée" dans la zone.
Une attaque de drone a ciblé samedi matin les services du renseignement irakien dans un quartier résidentiel du centre de Bagdad, a annoncé un haut responsable sécuritaire en pleine guerre au Moyen-Orient.
Aux alentours de 10H00 du matin (07H00 GMT) dans la capitale irakienne "un drone a ciblé le quartier général du Service national irakien du renseignement dans le quartier de Mansour" a indiqué dans un communiqué laconique le général Saad Maan, qui dirige la cellule média des forces de sécurité irakiennes.
L'armée iranienne a averti samedi qu'elle prendrait pour cible les Emirats arabes unis s'ils autorisaient des attaques contre des îles du Golfe contrôlées par l'Iran mais revendiquées par Abou Dhabi.
"Nous prévenons les Emirats arabes unis que si de nouvelles agressions sont lancées depuis leur territoire contre les îles iraniennes d'Abou Moussa et de Grande Tumb dans le golfe, les puissantes forces armées iraniennes soumettront Ras el-Khaïmah, aux Emirats, à de violentes frappes", a déclaré le centre de commandement interarmées iranien, Khatam al-Anbiya, dans un communiqué relayé par l'agence de presse Tasnim.
L'Iran a tiré deux missiles balistiques vers la base américano-britannique de Diego Garcia, située en plein milieu de l'océan Indien, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.
Aucun des deux missiles tirés vers cette base à quelque 4.000 kilomètres du territoire iranien n'a touché sa cible, selon le journal, qui cite plusieurs responsables américains.
L'Arabie saoudite a condamné samedi "l'agression israélienne" contre la Syrie, après des frappes menées par Israël contre un quartier général et des camps militaires chez son voisin.
"Le ministère des Affaires étrangères exprime la condamnation la plus ferme du Royaume d'Arabie saoudite contre l'agression israélienne flagrante visant des infrastructures militaires dans le sud de la République arabe syrienne, en violation flagrante du droit international et de la souveraineté syrienne", a-t-il écrit dans un communiqué.
L'armée du Koweït a dit samedi être en train de répondre à des attaques de drones et de missiles.
"Si des explosions sont entendues, c'est le résultat de l'interception des attaques hostiles par le système de défense anti-aérienne", a écrit l'armée sur le réseau social X.
L'armée israélienne a annoncé avoir lancé samedi matin des frappes contre des "cibles du régime" à Téhéran, après avoir fait état de plusieurs salves de missiles iraniens tirées en direction d'Israël.
Les forces armées israéliennes "frappent des cibles du régime terroriste iranien à Téhéran", ont-elles écrit dans un bref communiqué.
Plus de vingt drones ont été interceptés et détruits dans l'est de l'Arabie saoudite, a affirmé samedi le ministère de la Défense du pays.
Sur X, le porte-parole du ministère a d'abord annoncé que "dix drones (ont été) interceptés et détruits dans la région de l'est" et ensuite que douze drones supplémentaires avaient également été interceptés.
Les Etats-Unis ont autorisé vendredi la vente et la livraison de pétrole et dérivés de pétrole iraniens se trouvant sur des navires avant le 20 mars, et ce jusqu'au 19 avril, dans l'espoir d'endiguer la flambée des prix de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient.
Après l'annonce de cet allègement des sanctions par le service gouvernemental américain chargé des sanctions (OFAC), le ministre des Finances Scott Bessent a expliqué dans un communiqué que le Trésor avait élaboré "une autorisation très finement circonscrite, de court terme, permettant la vente de pétrole iranien actuellement bloqué en mer".
Une personne a été tuée et deux autres blessées samedi à l'aube dans une "lourde frappe" israélienne contre une maison dans le district de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, a annoncé l'Agence nationale d'information libanaise (ANI, officielle).
Sur Telegram, les forces armées israéliennes ont en outre ordonné aux habitants de plusieurs quartiers de la banlieue sud de Beyrouth d'évacuer, affirmant qu'elles "poursuivent leurs opérations et leurs attaques contre les infrastructures militaires appartenant au groupe terroriste Hezbollah dans différentes parties de la banlieue, avec une intensité croissante".
L'armée israélienne a averti tôt samedi matin qu'une nouvelle vague de missiles avait été tirée depuis l'Iran en direction de son territoire, et ajouté que les défenses aériennes s'étaient déclenchées pour abattre les projectiles.
Les forces armées israéliennes "ont détecté des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire de l'État d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace", ont-elles écrit sur leur compte Telegram officiel.