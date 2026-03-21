Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis samedi soir qu'Israël "continuerait à frapper" l'Iran "sur tous les fronts", après des frappes de missiles iraniens sur deux villes du sud du pays qui ont fait une centaine de blessés.

"C'est une soirée très difficile dans la bataille pour notre futur", a déclaré M. Netanyahu, selon un communiqué transmis par ses services. "Nous sommes déterminés à continuer de frapper nos ennemis sur tous les fronts", a-t-il affirmé.