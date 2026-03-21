Guerre en Iran : à qui profite le conflit ?

Depuis 20 jours et le début des frappes américano-israéliennes sur l’Iran le secteur énergétique est fortement perturbé fragilisant certains pays mais profitant à d’autres. Tour d’horizon des gagnants et des perdants de ce conflit.

À qui profite la guerre ? Le chaos créé par les frappes américano-israéliennes a favorisé l’essor de nouvelles opportunités pour certains pays quand d’autres vont devoir faire face à de graves conséquences économiques. En toile de fond de ce jeux gagnant/perdant l'éternelle question de l’accès aux ressources énergétiques.

Le bombardement par l'Iran du complexe gazier de Ras Laffan au Qatar entraînant l'envolée des prix a fait entrer la guerre dans une phase qui pourrait profiter à des pays comme la Norvège ou le Canada qui depuis l’invasion de l’Ukraine ont augmenté leur capacité de production.

Mais le grand gagnant de cette séquence pourrait être la Russie. Des marchés comme la Chine et l’Inde pourraient se tourner vers Moscou pour pallier aux défaillances des pays du Moyen-Orient. Les ventes de pétrole russe vers l’Inde ont déjà bondi de 50%.

Des mesures de restrictions mise en place en Asie

A contrario, avec le blocage du détroit d’Ormuz et la menace des frappes iraniennes sur les installations énergétiques, les pays producteurs du Golfe sont fortement fragilisés. Dès les premières heures du conflit, le Qatar avait suspendu sa production de gaz naturel liquéfié (GNL). Si la baisse de production entraînera un manque à gagner pour ces pays, elle mettra également en difficulté leurs principaux importateurs. Les pays asiatiques sont les plus exposés, 59% de leur consommation de pétrole vient du Moyen-Orient.

Preuve des effets déjà ressentis, plusieurs pays ont pris des mesures drastiques pour essayer d’atténuer l’impact de la hausse des prix. Incitation au télétravail, semaine de travail de quatre jours dans le secteur, rationnement ont été mis en place au Pakistan, Bangladesh et au Vietnam notamment.

La Chine reste elle impassible face aux tumultes que connaît le Moyen-Orient. Le pays a mis en réserve des stocks de pétrole suffisant pour tenir plusieurs mois et la Russie reste un exportateur vers qui elle peut se tourner.

Les Etats-Unis dans une position fragile

En Europe, se sont les ménages qui sont principalement fragilisés par la hausse des prix de l’énergie. Face à cette situation, le premier ministre Espagnol vient d’annoncer une série de mesures visant à lutter contre les effets de la guerre. Si la guerre se prolonge, d'autres Etats devront apporter des réponses pour soutenir les populations.

Les Etats-Unis sont dans une situation mitigée, la hausse du cours du pétrole est une aubaine pour les producteurs américains. De plus, le pays n’est pas dépendant du gaz ni du pétrole bloqué dans le détroit d’Ormuz. Il jouit d’une indépendance énergétique qui constitue un atout.

Néanmoins, si la crise s’éternise avec une hausse toujours plus importante des cours de l’énergie, c’est l’économie américaine qui pourrait en pâtir avec pour corollaire de renchérir le coût de la vie des américains. A huit mois des midterms, cette équation ne peut pas être ignorée par le président américain.