Guerre en Iran : quels sont les 22 pays prêts à faire le nécessaire pour la réouverture du détroit d'Ormuz ?

Une coalition de 22 pays, dont la France, le Royaume-Uni et le Japon, se dit prête à agir pour rouvrir le détroit d’Ormuz, bloqué par l’Iran. Ils condamnent aussi les attaques contre des infrastructures énergétiques et appellent à un moratoire immédiat.

Une coalition d’une vingtaine de pays a annoncé samedi sa volonté de contribuer aux efforts nécessaires à la réouverture du détroit d’Ormuz, point stratégique du commerce mondial d’hydrocarbures, actuellement bloqué de facto par l’Iran depuis le début de la guerre.

Dans un communiqué commun, ces 22 États affirment être «prêts à contribuer aux efforts» visant à rétablir la liberté de navigation dans cette zone clé, par laquelle transite une part importante du pétrole et du gaz mondiaux.

Une mobilisation internationale face aux tensions

Parmi les pays signataires figurent plusieurs puissances occidentales et alliées majeures : les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada et le Japon. À leurs côtés, une large majorité de pays européens ont également soutenu cette initiative.

Le communiqué inclut ainsi l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Danemark, la Lettonie, la Slovénie, l’Estonie, la Norvège, la Suède, la Finlande, la République tchèque, la Roumanie et la Lituanie.

Des pays de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient complètent la liste, notamment la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et Bahreïn.

Condamnation des attaques iraniennes

Les signataires ont également condamné les récentes actions menées par l’Iran, accusé d’avoir ciblé des navires ainsi que des infrastructures pétrolières et gazières.

Ils appellent à un «moratoire immédiat et global sur les attaques d’infrastructures civiles», soulignant les risques majeurs pour la sécurité énergétique mondiale et la stabilité régionale.

Un enjeu stratégique mondial

Le détroit d’Ormuz constitue un passage maritime essentiel reliant le golfe Persique au reste du monde. Toute perturbation de son trafic a des répercussions directes sur les marchés énergétiques et les équilibres géopolitiques.

La déclaration commune marque ainsi une volonté coordonnée de la communauté internationale de sécuriser cet axe vital et de contenir l’escalade des tensions dans la région.