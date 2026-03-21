Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Guerre en Iran : quels sont les 22 pays prêts à faire le nécessaire pour la réouverture du détroit d'Ormuz ?

Le détroit d’Ormuz constitue un passage maritime essentiel reliant le golfe Persique au reste du monde. [REUTERS/Amit Dave]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Une coalition de 22 pays, dont la France, le Royaume-Uni et le Japon, se dit prête à agir pour rouvrir le détroit d’Ormuz, bloqué par l’Iran. Ils condamnent aussi les attaques contre des infrastructures énergétiques et appellent à un moratoire immédiat.

Une coalition d’une vingtaine de pays a annoncé samedi sa volonté de contribuer aux efforts nécessaires à la réouverture du détroit d’Ormuz, point stratégique du commerce mondial d’hydrocarbures, actuellement bloqué de facto par l’Iran depuis le début de la guerre. 

Dans un communiqué commun, ces 22 États affirment être «prêts à contribuer aux efforts» visant à rétablir la liberté de navigation dans cette zone clé, par laquelle transite une part importante du pétrole et du gaz mondiaux. 

Une mobilisation internationale face aux tensions 

Parmi les pays signataires figurent plusieurs puissances occidentales et alliées majeures : les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada et le Japon. À leurs côtés, une large majorité de pays européens ont également soutenu cette initiative. 

Le communiqué inclut ainsi l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Danemark, la Lettonie, la Slovénie, l’Estonie, la Norvège, la Suède, la Finlande, la République tchèque, la Roumanie et la Lituanie. 

Sur le même sujet Guerre en Iran : menacé par les Gardiens de la révolution, le détroit de Bab el-Mandeb pourrait mettre à genoux l'économie mondiale Lire

Des pays de la région Asie-Pacifique et du Moyen-Orient complètent la liste, notamment la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et Bahreïn. 

Condamnation des attaques iraniennes 

Les signataires ont également condamné les récentes actions menées par l’Iran, accusé d’avoir ciblé des navires ainsi que des infrastructures pétrolières et gazières. 

Ils appellent à un «moratoire immédiat et global sur les attaques d’infrastructures civiles», soulignant les risques majeurs pour la sécurité énergétique mondiale et la stabilité régionale. 

Un enjeu stratégique mondial 

Le détroit d’Ormuz constitue un passage maritime essentiel reliant le golfe Persique au reste du monde. Toute perturbation de son trafic a des répercussions directes sur les marchés énergétiques et les équilibres géopolitiques. 

Sur le même sujet Guerre en Iran : à qui appartient le détroit d'Ormuz ? Lire

La déclaration commune marque ainsi une volonté coordonnée de la communauté internationale de sécuriser cet axe vital et de contenir l’escalade des tensions dans la région.

IranDétroit d'OrmuzPétroleEtats-UnisFranceguerre en Iran

À suivre aussi

En directGuerre au Moyen-Orient : l'armée israélienne annonce avoir tiré dans le sud du Liban, une première depuis dimanche
Le défenseur belge Nathan Ngoy a été expulsé lors du match contre l'Iran.
«Les noirs n’ont pas la concentration pour tenir 80 minutes» : un ancien international yougoslave tient des propos racistes en direct à la télévision
En directGuerre au Moyen-Orient : après les pourparlers en Suisse, la délégation iranienne «reste engagée» dans les discussions

Ailleurs sur le web

Dernières actualités