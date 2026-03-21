Guerre en Iran : qu'implique la «réduction graduelle» des opérations militaires annoncée par Donald Trump ?

Les Etats-Unis envisagent de «réduire graduellement» leurs opérations contre l'Iran, a annoncé Donald Trump ce vendredi sur son réseau social «Truth Social». Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?

Vers la fin du conflit ? Dans un post sur son réseau social Truth Social, Donald Trump explique que les Etats-Unis envisagent de «réduire graduellement» leurs opérations contre l'Iran.

«Nous sommes sur le point d'atteindre nos objectifs alors que nous envisageons de réduire graduellement nos importants efforts militaires au Moyen-Orient contre le régime terroriste iranien», a-t-il expliqué.

Cette déclaration intervient alors même que des médias américains annoncent le déploiement de nouvelles forces militaires dans la région, laissant un flou sur la véritable volonté de Washington.

Accentuer la pression sur ses alliés

A travers ces propos, le président américain espère «accentuer la pression sur les alliés afin qu’ils assument un rôle plus important dans la sécurisation des transports pétroliers de la région», explique le Washigton Post.

Six pays (la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon) ont annoncé être «prêts à contribuer» à la sécurisation du détroit d'Ormuz plus tôt cette semaine.

Mais le président français Emmanuel Macron à précisé : «En revanche, nous ne participerons à aucune ouverture de force du détroit dans le contexte des opérations de guerre et des bombardements en cours».

Pas de cessez-le-feu en vue

Mais quelques heures avant cette déclaration, le président américain a exclu tout cessez-le-feu pour le moment. «Vous savez, vous ne faites pas de cessez-le-feu quand vous anéantissez littéralement l'adversaire» a-t-il déclaré à la presse américaine.

Pour le magazine The Atlantic, «trois semaines après le début de la guerre de Donald Trump contre l’Iran, le président refuse toujours de définir la victoire, si ce n’est en affirmant que la guerre sera bientôt terminée».

De son côté, le New-York Times analyse plutôt «un virage vers des objectifs américains plus modestes dans ce conflit». En effet, si les Etats-Unis souhaitaient un changement de régime en Iran au début de leur intervention, Donald Trump n'y fait plus référence.

«Au lieu de cela, le président Trump s’est concentré sur l’affaiblissement des capacités militaires et de défense de l’Iran», ajoute le quotidien new-yorkais.

La porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt a ajouté sur X que le Pentagone et Donald Trump «avaient prédit qu'il faudrait entre 4 à 6 semaines pour achever la mission».