Guerre en Iran : menacé par les Gardiens de la révolution, le détroit de Bab el-Mandeb pourrait mettre à genoux l'économie mondiale

Alors que Téhéran a fait le choix de bloquer le détroit d'Ormuz, l'un de ses alliés, le Yémen, qui bénéficie d'une position stratégique dans le Golfe, pourrait décider d'un futur blocage du détroit de Bab-el-Mandeb, qui permet de relier la mer Rouge au golfe d’Aden. De quoi potentiellement mettre en péril l'économie mondiale.

Pour l'heure, le Yémen n'est pas intervenu militairement dans la guerre en Iran. Si son soutien à la République islamique d'Iran ne fait aucun doute, les rebelles houthis pourraient passer à l'acte. Et même sans les armes, cela pourrait avoir de très lourdes conséquences.

Fort de sa position stratégique dans le Golfe, le Yémen a menacé de bloquer le détroit de Bab-el-Mandeb. Mais tout le monde ne serait pas concerné. En effet, le sont seuls les navires des pays accusés d'avoir d’agressé les membres de l’«axe de la résistance» : c'est-à-dire l'Iran, le Liban, la Palestine, et l'Irak.

une artère vitale pour l'approvisionnement énergétique mondial

Avant de devenir un passage essentiel pour effectuer la route maritime la plus courte entre l'Europe et l'Asie grâce à l'ouverture du canal de Suez au XIXe siècle, le détroit de Bab el Mandeb s'est imposé, dès le Moyen-Âge, comme une importante route commerciale pour enrichir les grands empires de l'époque, en l'approvisionnant d'épices ou encore de textiles.

Situé au croisement entre l'Erythrée, Djibouti et le Yémen, ce passage stratégique est long de 115 km et large de 36 km.

Permettant de relier la mer Rouge au golfe d’Aden, le détroit de Bab el-Mandeb est désormais un passage maritime essentiel pour de nombreuses économies. Entre l’Europe et l’Asie, il s'agit même d'une voie vitale pour le transport d'hydrocarbures, tels que pétrole ou le gaz, puisqu'il permet de relier l’océan Atlantique, la mer Méditerranée et l’océan Indien.

montée des prix et livraisons plus longues en cas de blocage

Transportant environ un quart du commerce maritime mondial, le détroit de Bab el-Mandeb voyait quelque 4,5 millions de barils de pétrole passer chaque jour en 2024.

C'est ainsi que logiquement, un blocage de ce passage stratégique aurait des effets immédiats sur les prix mondiaux de ces ressources vitales.

A titre d'exemple, en seulement deux jours, le prix du pétrole brut Brent avait augmenté de 5 %, dépassant les 80 dollars le baril, en raison des tensions entre les pays bordés par la mer Rouge ayant provoqué un blocage quelques années plus tôt.

Si ce scénario venait à se reproduire, de nombreux pétroliers devrait alors se dérouter. En partant de l'Asie pour rejoindre l'Europe, il faudrait faire un énorme détour par le Cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique du Sud. De quoi entraîner des retards de livraisons et, par conséquent, augmenter les coûts. Considérablement.

Mais cela importe peu les Houthis, qui ont déjà fait savoir que tous les scénarios étaient possibles afin de soutenir l’Iran dans son conflit contre Washington et Tel-Aviv.