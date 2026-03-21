Guerre en Iran : uranium enrichi, cible critique... Que sait-on du site nucléaire de Natanz, touché par des frappes américaines et israéliennes ?

Les Etats-Unis et Israël ont mené ce samedi des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz, situé dans le centre du pays. Ce site est considéré comme la plus grande usine d’enrichissement d’uranium en Iran.

Empêcher l'Iran d'enrichir son uranium. Une nouvelle étape dans la recherche de cet objectif a été franchie avec le nouveau bombardement du complexe d'enrichissement d’Uranium de Natanz.

«Après les attaques criminelles perpétrées par les Etats-Unis et le régime sioniste usurpateur contre notre pays, le complexe d'enrichissement de Natanz a été ciblé ce matin», a déclaré l’organisation iranienne de l'énergie atomique. «Aucune fuite de matières radioactives n'a été signalée», a poursuivi l’organisation iranienne.

Situé à 220 km au sud-est de Téhéran au centre du pays, le site de Natanz s'étend sur plusieurs kilomètres et se compose de deux bâtiments l’un en surface et l’autre souterrain censé résister aux attaques aériennes. Ce complexe ultra-protégé est la principale installation d’enrichissement d’uranium d’Iran, y sont installés un total de près de 70 cascades de centrifugeuses soit plus de 10.000 de ces machines utilisées dans le processus d'enrichissement.

Un cible régulièrement visée

Le taux d’enrichissement d'uranium y a atteint les 60% un niveau proche du seuil de 90% requis pour la fabrication d'une bombe atomique.

Au début de l’opération Fureur épique l’Iran avait accusé Israël et les Etats-Unis d’avoir déjà attaqué le site de Natanz. Une opération qui avait été démentie par le chef de l'agence des Nations Unies pour l'énergie nucléaire (AIEA) Rafael Grossi. «Il n'y a pas d'indication que des installations nucléaires iraniennes aient été touchées dans les attaques israélo-américaines contre l'Iran», avait-il déclaré.

En juin 2025, lors de l’opération militaire d’Israël «Rising Lion», l’usine avait été bombardée par l’armée israélienne. «Les sites nucléaires en Iran sont complètement détruits», a affirmé Donald Trump dans la foulée. Un rapport du renseignement américain avait nuancé les propos du président américain, précisant que les frappes avaient retardé le programme nucléaire sans le détruire complètement.