Guerre en Iran : Washington allège ses sanctions contre le pétrole venu de Téhéran pour faire baisser les cours

Les Etats-Unis ont autorisé vendredi la vente et la livraison de pétrole et dérivés de pétrole iraniens se trouvant sur des navires avant le 20 mars, et ce jusqu'au 19 avril, dans l'espoir d'endiguer la flambée des prix de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient.

Le 27 Février à la veille de l’attaque de israélo-américaine contre l'Iran le cours du pétrole s’élevait à 72,48 dollars. Deux semaines plus tard, il a gagné 3,26 points pensant à 112,19 dollars laissant craindre une transformation du conflit iranien en crise économique mondiale. Pour endiguer cette envolée des prix, les Etats-Unis ont indiqué avoir autorisé la vente et la livraison de pétrole iranien se trouvant sur des navires avant le 20 mars, et ce jusqu'au 19 avril.

Derrière cette décision, la volonté du gouvernement américain est d'augmenter l'offre de pétrole sur le marché mondial mais elle ne permettra pas de nouveaux achats ou de production. «Les Etats-Unis vont rapidement apporter environ 140 millions de barils de pétrole sur le marché mondial, accroître la quantité d'énergie dans le monde et aider à alléger les pressions temporaires sur l'approvisionnement dues à l'Iran», a expliqué Scott Bessent le secrétaire américain au Trésor, rapporte l'AFP.

l'Iran n'a plus de surplus de brut en mer

La levée des sanctions pourrait ne pas avoir les effets escomptés, dès l’annonce des Etat-Unis Saman Ghoddoosi, porte-parole du ministère iranien du Pétrole affirmant que son pays ne disposait d’aucun surplus de pétrole brut en mer. «Actuellement, l'Iran n'a en réalité plus de surplus de brut en mer ou pour approvisionner les marchés internationaux, et les propos du secrétaire américain au Trésor visent uniquement à donner de l'espoir aux acheteurs», a-t-il expliqué sur X.

Il faudrait attendre pour voir si cette décision contribuera à faire baisser les prix et éviter de plonger le reste du monde dans une crise.