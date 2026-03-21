Hausse des prix des carburants : ces Français qui traversent les frontières pour trouver de l'essence 

Les temps sont durs pour les automobilistes qui ont vu les prix à la pompe augmenter ces dernières semaines. Mais si les mesures pour bloquer les prix se font attendre en France, ce n’est pas le cas chez nos voisins, où se ruent les Français frontaliers.

En Italie, non loin de la frontière avec la France, de nombreux Français font la queue aux stations essence. La raison ? Les prix du carburant sont bien plus bas chez nos voisins, et pour cause ! Le gouvernement de Georgia Meloni a pris une mesure radicale : 25 centimes de moins sur le litre de carburant.

Pour rappel, avec le détroit d'Ormuz toujours bloqué par le gouvernement iranien, aucun ravitaillement en pétrole n’atteint l’Europe. Même si nous disposons de réserves suffisantes pour tenir plusieurs mois, cela n’empêche pas la hausse des prix des carburants.

«On est venus pour profiter des prix », confie ainsi au micro de CNEWS un Français vivant à proximité de la frontière italienne. «On a économisé une vingtaine d’euros, je dirais. Ce n’est pas rien», ajoute un autre automobiliste, qui a pris le temps de faire ses comptes. «Chez nous, l’essence est à 2 € le litre, donc il y a environ 40 centimes de différence», précise un troisième, qui, lui aussi, a rapidement fait le calcul avant de parcourir les quelques kilomètres qui le séparent de l’Italie.

Tous espèrent désormais que des mesures similaires seront prises dans l’Hexagone. Toutefois, cette baisse des prix a un coût, estimé à environ un demi-milliard d’euros. Le gouvernement italien prévoit que cette réduction restera en vigueur pour une durée de 20 jours.

L’Espagne débloque 5 milliards d'euros

Mais les Italiens ne sont pas les seuls à prendre des mesures contre la hausse du prix du carburant. Nos voisins espagnols ont aussi pris le problème à bras-le-corps en débloquant 5 milliards d'euros afin de lutter contre les effets de la guerre au Moyen-Orient.

Parmi les 80 mesures dévoilées ce vendredi 20 mars, le Premier ministre Pedro Sanchez a notamment annoncé une baisse de la TVA sur le gaz et les carburants. Cela devrait ainsi faire baisser les prix à la pompe d’environ 30 centimes par litre de carburant, soit comme en Italie, «environ 20 euros d'économie par plein pour une voiture moyenne».

Il a ajouté qu'«une aide directe de 0,20 euro par litre de carburant» sera accordée «à tous les transporteurs, agriculteurs, éleveurs et pêcheurs de notre pays». Nul doute qu’avec une telle annonce, les Français frontaliers de l'Espagne devraient à leur tour traverser les Pyrénées pour se ravitailler en Espagne.

À cela s’ajoutent d’autres mesures afin de notamment baisser la TVA sur l'électricité de 21 % à 10 %.