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Les frappes iraniennes contre des bases américaines ont causé 700 millions d'euros de dégâts, selon un rapport

Les infrastructures américaines visées et touchées par des frappes iraniennes se trouvaient notamment aux Emirats arabes unis et en Jordanie. [Ronen Zvulun/Reuters/Image d'illustration]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un rapport du Centre d'études stratégiques et internationales et une analyse de la BBC estiment que les frappent iraniennes ont causé 700 millions d'euros de dégâts contre des bases américaines.

700 millions d'euros. C'est l'estimation des dégâts qu'ont engendré les frappes iraniennes contre des bases américaines depuis le début du conflit, selon un nouveau rapport du Centre d'études stratégiques et internationales et une analyse de la BBC.

Ces dégâts ont été causés durant les premiers jours du conflit, lorsque l'Iran a répliqué intensément aux frappes américaines. 

Les infrastructures américaines visées et touchées se trouvaient notamment aux Emirats arabes unis et en Jordanie.

C'est d'ailleurs dans ce dernier pays qu'un système de radar AN/TPY-2 a été détruit, causant ainsi environ environ 420 millions d'euros de dégâts à lui tout seul. Ce radar permet de détecter les tirs de missiles balistiques.

Le reste des dégâts causés résultent des frappes iraniennes contre des infrastructures et bases américaines dans le Moyen-Orient.

Des bases américaines touchées 

L'analyse de la BBC Verify grâce à des images satellites, a permis d'affirmer que trois bases américaines, Ali Al-Salim au Koweït, Al-Udeid au Qatar et Prince Sultan en Arabie saoudite, ont été touchées par des drones ou des missiles iraniens.

Sur ces bases, la BBC affirme que des systèmes THAAD (service antimissile américain) ont été touchées, sans arriver à estimer précisément le coût de ces dégâts.

Mais ces destructions ne représentent qu'une petite partie du coût de la guerre en Iran pour le gouvernement américain. En effet, les frappes et les différentes composantes de l'armée américaines mobilisées coûtent chères. 

Sur le même sujet Guerre en Iran : Plus d'une cinquantaine de blessés après un nouveau tir de missile iranien sur le sud d'Israël Lire

Toujours selon le Centre d'études stratégiques et internationales, les douze premiers jours de la guerre en Iran ont coûté 14,2 milliards d'euros. Et ce n'est pas terminé. Le Pentagone a demandé une augmentation budgétaire de 200 milliards de dollars, soit environ 172 milliards d'euros, pour financer ses opérations en Iran.

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