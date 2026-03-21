Les Iraniens en nombre pour la prière de l'Aïd, malgré la guerre

Malgré le risque de bombardements en Iran, des milliers de fidèles ont participé ce samedi aux prières de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de jeûne du ramadan.

Dès l'aube ce samedi, une foule de croyants s'est réunie dans le centre de Téhéran pour une prière à la Grande Mosquée de l'Imam Khomeini. Mais faute de place, nombre d'entre eux ont suivi la prière à l'extérieur. Et ce, malgré les bombardements réguliers sur Téhéran.

La télévision d'Etat a montré des images des alentours de la mosquée bondés, où des milliers de fidèles ont participé aux prières de l'Aïd el-Fitr, qui a marqué la fin du ramadan.

En Iran, pays à majorité chiite, le mois de jeûne a pris fin un jour plus tard que dans la plupart des autres pays musulmans, principalement sunnites.

Téhéran visé par des frappes dans la nuit

A l'instar de Téhéran, des scènes similaires ont eu lieu ailleurs dans le pays, notamment à Arak, Zahedan ou encore Abadan, selon les images de la télévision iranienne.

Pourtant, des frappes ont encore visé plusieurs quartiers de Téhéran et sa périphérie dans la nuit de vendredi à samedi, ainsi que la grande ville d'Ispahan, dans le centre du pays, selon l'agence Fars.

Cette année, le dernier jour du ramadan a coïncidé avec Norouz, le Nouvel An persan, qui s'est déroulé dans une ambiance sombre, alors que l'Iran continue de vivre sous les bombes israélo-américaines depuis fin février.

Ce conflit, qui entre samedi dans sa quatrième semaine, a été surnommé «guerre du ramadan» par la République islamique.