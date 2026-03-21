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Les Iraniens en nombre pour la prière de l'Aïd, malgré la guerre

Des scènes similaires ont également eu lieu à Arak, Zahedan ou encore Abadan. [©Majid Asgaripour/WANA/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Malgré le risque de bombardements en Iran, des milliers de fidèles ont participé ce samedi aux prières de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de jeûne du ramadan.

Dès l'aube ce samedi, une foule de croyants s'est réunie dans le centre de Téhéran pour une prière à la Grande Mosquée de l'Imam Khomeini. Mais faute de place, nombre d'entre eux ont suivi la prière à l'extérieur. Et ce, malgré les bombardements réguliers sur Téhéran. 

La télévision d'Etat a montré des images des alentours de la mosquée bondés, où des milliers de fidèles ont participé aux prières de l'Aïd el-Fitr, qui a marqué la fin du ramadan.

En Iran, pays à majorité chiite, le mois de jeûne a pris fin un jour plus tard que dans la plupart des autres pays musulmans, principalement sunnites. 

Téhéran visé par des frappes dans la nuit

A l'instar de Téhéran, des scènes similaires ont eu lieu ailleurs dans le pays, notamment à Arak, Zahedan ou encore Abadan, selon les images de la télévision iranienne. 

Pourtant, des frappes ont encore visé plusieurs quartiers de Téhéran et sa périphérie dans la nuit de vendredi à samedi, ainsi que la grande ville d'Ispahan, dans le centre du pays, selon l'agence Fars. 

Sur le même sujet Aïd el-Kebir 2026 : quelle est la différence entre cette fête et l'Aïd el-Fitr ? Lire

Cette année, le dernier jour du ramadan a coïncidé avec Norouz, le Nouvel An persan, qui s'est déroulé dans une ambiance sombre, alors que l'Iran continue de vivre sous les bombes israélo-américaines depuis fin février. 

Ce conflit, qui entre samedi dans sa quatrième semaine, a été surnommé «guerre du ramadan» par la République islamique.

IranAïdguerre en Iran

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