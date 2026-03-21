Rachat de Twitter en 2022 : Elon Musk a trompé des actionnaires, estime un tribunal californien

Des actionnaires de Twitter (ancien nom de X) ont été trompés par Elon Musk lors du rachat du réseau social par le milliardaire en 2022, a jugé un jury californien ce vendredi.

C'est un revers pour Elon Musk. Le milliardaire américain était devant la justice américaine ces trois dernières semaines dans le cadre d'un procès autour du rachat de Twitter en 2022. Un jury a estimé que des actionnaires avaient été trompés par Elon Musk, tout en rejetant l'accusation de manœuvre frauduleuse délibérée dans le but de faire baisser l'action de l'entreprise.

Dans la foulée de la décision, ses avocats ont annoncé qu'il comptait faire appel.

Des tweets responsables de la baisse de l'action ?

Dans son jugement, le jury d'un tribunal fédéral de San Francisco a estimé que la publication de deux tweets datant de mai 2022 de la part du milliardaire américain, avaient causé la baisse de l'action du réseau social.

Si le montant des dommages n'a pas encore été clairement déterminé, il est estimé à 2,6 milliards de dollars (2,2 milliards d'euros) par les avocats des plaignants.

Les affirmations d'Elon Musk sur le nombre de faux comptes sur Twitter étaient au cœur de ce procès. L'homme d'affaires américain avait assuré que le réseau social comptait bien plus de comptes spam et automatisés que les 5% déclarés par la plate-forme. Il avait estimé avoir été trompé par Twitter et avait tenté de se retirer de l'accord de vente.

Dans la foulée de ces tweets en mai 2022, le cours de l'action de Twitter avait chuté de 17% en deux séances, ce qui a poussé certains actionnaires à vendre leurs parts.

Des actions vendues avec 30% de perte

Les plaignants ont expliqué que ces affirmations faisaient partie intégrante d'un plan qui consistait à faire pression sur le conseil d'administration pour faire baisser le prix de vente de l'entreprise.

Pour rappel, Twitter avait poursuivi Elon Musk alors qu'il tentait de se désengager de l'accord de rachat. Peu de temps avant le procès, le milliardaire avait finalement accepté le prix d'origine.

Plusieurs actionnaires ont ainsi vendu leurs actions en perdant 30% par rapport au prix finalement payé par Elon Musk.