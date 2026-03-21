«Un monde de pénurie» : cette prédiction de J.D. Vance en 2024 à propos des conflits présage d'un monde inquiétant pour les années à venir

En lançant l’opération Fureur épique, les Etats-Unis compromettent-ils leur capacité militaire à faire face à d'autres menaces ? La question se pose tant l’appareil militaire a été sollicité, et un discours de J.D. Vance datant de 2024 n'est guère optimiste pour la suite.

Avec plus de 11.000 munitions utilisées contre lui en 16 jours, l’Iran a subi la campagne de bombardement la plus intense de l’histoire contemporaine. Derrière cette démonstration de la supériorité militaire américaine se cache une tout autre réalité qui pourrait être préjudiciable aux Etats-Unis. C’est J.D. Vance le vice -président américain qui le premier a mis en lumière la menace qui pèse sur le colosse américain.

En 2024 lors de la Conférence de Munich sur la sécurité et alors sénateur, il affirmait: «Nous vivons dans un monde de pénurie, un monde où la production d'armements et la capacité américaine à fabriquer les machines de guerre essentielles sont limitées.»

Cette mise en garde faite devant les alliés européens des Etats-Unis prend des allures de prémonition aujourd’hui. En frappant l’Iran, les américains se sont mis dans une situation qui pourrait compromettre leur implication dans d’autres conflits et cela pendant des années.

Il faudrait des années pour reconstituer le stock d'armes

L’utilisation massive de munitions longues et moyennes portées, de missiles antiradars ont eu un effet sur les stocks qui sont aujourd’hui en baisse. Le recours aux armes de défense antiaérienne pour contrer la menace des drones iraniens a nécessité de puiser dans les réserves. La reconstitution de tout cet arsenal prendrait des années.

À titre d’exemple 150 intercepteurs Thaad ont été tirés au Moyen-Orient mais depuis 2023 aucune livraison de cette intercepteur n’a été effectuée. La situation est la même pour les missiles de croisière Tomahawk : 300 ont été tirés en Iran mais le Pentagone n’a prévu que d’en acheter 57. Autres sources d’inquiétudes, la vétusté du matériel.

Pour remplacer ses stocks et renouveler le matériel, le complexe militaro-industriel américain sera lui aussi soumis à un écueil : la disponibilité des matériaux qui sont pour la plupart contrôlés par la Chine. Sans oublier le coût que représente la production de ces armements. Entre 20 et 26 milliards de dollars c’est que coûterait le remplacement des munitions utilisées pendant le conflit iranien.

le champ d'action américain plus limité qu'on ne le pense

Les experts s’accordent à dire que la guerre en Iran en plus de limiter la capacité d’expansion des américains en Asie pourrait saper sa capacité de dissuasion pendant des années et être un frein à un éventuel conflit dans le Pacifique.

Au vu de la situation actuelle, les mots de J.D. Vance qui fait figure d’isolationniste au sein de la sphère MAGA ont un écho particulier. «Dans ce contexte de pénurie, il nous est impossible de soutenir l'Ukraine, le Moyen-Orient et les interventions en Asie de l'Est. Cela n'a tout simplement aucun sens. Le calcul est impossible en matière de production d'armements», martelait-il lors de cette même conférence en 2024.