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Un octogénaire confond le frein et l'accélérateur et fauche un groupe d'élèves en Suisse

Un octogénaire suisse a confondu les pédales de sa voiture, provoquant un accident qui a coûté la vie à une femme. [@Flaviu BOERESCU/ADOBE]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce vendredi 20 mars, un octogénaire suisse a confondu les pédales de sa voiture, provoquant un accident qui a coûté la vie à une femme et fait plusieurs blessés parmi un groupe d'adolescents.

Un terrible accident endeuille la ville de Sedrun. En Suisse, un homme de 87 ans a percuté un groupe d’élèves de plein fouet, ce vendredi 20 mars, faisant une victime et plusieurs blessés.  

En sortie scolaire, deux adolescentes âgées de 13 ans ont été gravement blessées et transportées en urgence par la garde aérienne suisse de sauvetage (Rega) vers des hôpitaux de Coire et de Lucerne, a rapporté ce 21 mars la police cantonale à l'agence d'information Keystone-ATS.  

Un autre de leur camarade, un jeune garçon, également blessé dans l’accident est rentré chez lui après avoir reçu des soins en ambulatoires. Malheureusement, l’une des accompagnatrices du groupe, âgée de 47 ans, n’a pas eu la même chance. Percutée par la voiture, elle est décédée sur place.  

Une erreur de pédale qui coûte cher  

Le conducteur de la voiture était un homme de 87 ans. Selon les informations rapportées par la police, il aurait confondu la pédale d’accélérateur et la pédale de frein dans une rue de la ville Suisse. Sans surprise, la voiture a accéléré d’un coup, percutant le groupe scolaire.  

Un événement qui ravive le débat sur l’éventuelle mise en place d’un âge limite pour conduire. En effet, en 2025, les forces de l’ordre françaises ont publié une étude portant sur l’âge des personnes présumées responsables d’accidents mortels en France. 

Il en ressort que les 18-34 ans représentent 37 % des présumés responsables, notamment en raison de la consommation d’alcool et de drogues. Ils sont suivis par les 75 ans et plus, qui comptent pour 13 % des personnes impliquées dans ce type d’accidents.

Sur le même sujet Suisse : une femme meurt percutée par plusieurs véhicules sur une autoroute Lire

Rappelons qu’en Europe, il n’existe pas d’âge limite pour conduire, tant que l’automobiliste est jugé apte, mais aucune visite médicale n’est imposée pour vérifier cette aptitude.

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