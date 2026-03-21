Vers une crise alimentaire sans précédent ? Pourquoi le blocage du détroit d'Ormuz va au-delà de la crise pétrolière

Au cœur de l'actualité depuis le début de la guerre en Iran, le détroit d'Ormuz n'est pas seulement la plaque tournante du pétrole mondial, il permet aussi à de nombreux pays d'importer des denrées alimentaires. Ainsi, son blocage pourrait engendrer une crise alimentaire pour 100 millions de personnes.

Un blocage qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Depuis le 28 février et les frappes israélo-américaines sur l'Iran, déclenchant une guerre impliquant les trois pays, un lieu a fait la une de tous les médias : le détroit d'Ormuz. Si son blocage est reconnu comme étant particulièrement handicapant pour le marché du pétrole, puisque 20 % de l'approvisionnement de l'or noir du monde y transite, il est également problématique à d'autres niveaux, dont l'approvisionnement alimentaire.

En effet, les pays riverains du golfe Persique, notamment Oman, les Émirats arabes unis, l'Irak, le Qatar, Bahreïn ou encore l'Arabie saoudite font importer la grande majorité de leurs denrées alimentaires puisque le climat sur place n'est pas propice à une agriculture locale. Des importations qui transitent quasiment toutes par le détroit d'Ormuz. Ainsi, le marché alimentaire de ces pays est largement impacté.

L’Arabie saoudite «importe plus de 80 % de ses denrées alimentaires, les Émirats arabes unis environ 90 % et le Qatar près de 98 %. En Irak également, la majeure partie des importations alimentaires transite par le détroit d’Ormuz, malgré l’accès du pays à deux grands fleuves», rapporte CNN. 100 millions de personnes pourraient être confrontées à une crise alimentaire sans précédent si la situation ne venait pas à se débloquer dans les prochaines semaines.

une hausse des prix à venir ?

La voie navigable étant pratiquement fermée, les transporteurs de produits alimentaires se sont depuis efforcés de trouver des itinéraires alternatifs. Ces derniers sont particulièrement coûteux et plus complexes sur le plan logistique et ne peuvent pas compenser entièrement la perte de flux, ce qui laisse présager une hausse des prix et une réduction du choix pour les consommateurs.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que les chaînes d'approvisionnement pourraient être au bord de la perturbation la plus grave depuis la pandémie de Covid-19 et le début de la guerre à grande échelle en Ukraine en 2022.

«Si le conflit au Moyen-Orient se poursuit jusqu'en juin, 45 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans l'insécurité alimentaire aiguë en raison de la hausse des prix», a déclaré le directeur exécutif adjoint du PAM, Carl Skau, lors d'un point de presse à Genève. «Cela porterait les niveaux de faim dans le monde à un record, et c'est une perspective terrible», a-t-il ajouté.

Outre le pétrole et certaines denrées alimentaires, la fermeture du détroit d'Ormuz est également problématique dans le monde agricole, notamment en France, puisque plus d'un tiers des engrais mondiaux y transite.