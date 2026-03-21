Vol de fioul domestique : la police alerte sur ce phénomène en Irlande du Nord en raison de la guerre en Iran, d'autres pays bientôt concernés ?

L'Irlande du Nord fait face un problème découlant du conflit au Moyen-Orient : le vol de fioul. Dans les campagnes du pays, les voleurs siphonnent en quelques minutes les réserves des maisons. Un problème qui pourrait toucher d'autres pays.

De plus en plus cher, donc de plus en plus précieux. Le fioul devient de «l'or liquide» qui intéresse les voleurs. En Irlande du Nord, les camions qui chargent les réservoirs des maisons rurales en font des cibles pour les malfaiteurs.

Dans ce pays, 62% des ménages, et 80% en zone rurale, sont dépendants de cette énergie. Les allées et venues des camions sont visibles par tous en campagne. Tout le monde sait donc quelle maison a été remplie, surtout les voleurs.

des systèmes d'alarmes et des haies épineuses pour se protéger

La police a alerté sur cette pratique qui peut coûter cher. En effet, le conflit au Moyen-Orient a fait grimper la facture de fioul pour pratiquement 1.000 livres sterling (environ 1.150 euros) les 900 litres, à titres de comparaison en France c'est une moyenne de 1.761 euros pour mille litres. À cela, il faut ajouter les frais de réparation en cas de vol.

La dernière augmentation si flagrante était en 2022 lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les vols et le pétrole s'étaient envolés, certains avaient réussi à dérober jusqu'à 2.000 euros de carburant.

Les autorités ont conseillé aux habitants d'utiliser des cadenas à haute sécurité, des éclairages à capteur de mouvement et des alarmes qui détectent les chutes soudaines des niveaux d'huile. Le tout entouré d'une clôture ou d'une haie épineuse pour garder les réservoirs hors de vue et d'atteinte.

Un sujet d'autant plus surveillé que d'autres pays pourraient faire face à une recrudescence de ce type de vols à leur tour.