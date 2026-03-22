Covoiturage, fin des cours, climatisation limitée… Comment les pays se préparent au pire et s’adaptent aux conséquences de la guerre en Iran

La fermeture du détroit d’Ormuz dans le cadre du conflit en Iran a poussé plusieurs pays à prendre des mesures pour palier la crise de l’approvisionnement en pétrole et en gaz sur leur sol.

Une crise qui touche tous les continents et qui force les habitants à changer leurs habitudes. Le blocage du détroit d’Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole et du gaz mondial a provoqué de nombreuses répercussions sur plusieurs pays du globe. Ces derniers ont ainsi dû trouver des solutions – parfois insolites - pour limiter les dégâts.

L’Asie est sans conteste en première ligne puisqu’elle bénéficie de 84% du pétrole et 83% du gaz passant par le détroit d’Ormuz, ont rapporté Les Echos. Le Japon importe par exemple 95% de son pétrole du Moyen-Orient, a de son côté indiqué Courrier international. Ainsi, Sanae Takaichi, la Première ministre du pays a annoncé le déblocage des réserves stratégiques nippones.

Ailleurs sur le continent, certaines stations-service limitent les plein d’essence aux automobilistes, notamment au Vietnam. Le pays d'Asie du Sud-Est invite d'ailleurs ses citoyens à «privilégier le covoiturage, les transports en commun ou le vélo pour les trajets courts», a écrit le journal Lao Dong.

De son côté, le groupe pétrochimique thaïlandais Rayong Olefins a annoncé la suspension de ses activités puisqu’il ne reçoit plus de naphta et de propane depuis le blocage du détroit d’Ormuz. La Thaïlande dont l’électricité dépend à 65% des centrales de gaz, impose de plus en plus de télétravail, demandant aux salariés de s’habiller plus léger, car les climatiseurs devront être réglés à 27 °C selon Thai PBS World.

Un plein de qualité réduite

Au Pakistan, le Premier ministre Shehbaz Sharif a préféré la fermeture des écoles et des universités pendant deux semaines. Au Népal, les bouteilles de gaz ne sont remplies qu’à moitié.

De son côté, l’Inde tente la voie de la diplomatie afin de permettre la circulation des navires battant sous son pavillon. «Je suis en pourparlers avec eux, et mes discussions portent leurs fruits», a confié Subrahmanyam Jaishankar, ministre des Affaires étrangères indien au Financial Times.

Ailleurs dans le monde, l’Australie tente de limiter les dégâts en diminuant les normes de qualité du carburant pour les deux prochains mois «pour injecter 200 millions de litres supplémentaires sur le marché», a rapporté le média local ABC.