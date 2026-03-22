Cuba : le gouvernement se prépare à une possible «agression militaire» américaine

Alors que Donald Trump parle de «prendre Cuba», le gouvernement cubain a dit ce dimanche se préparer à une possible invasion américaine.

«Notre armée est toujours prête», a déclaré Carlos Fernandez de Cossio, ce dimanche 22 mars. Dans un entretien diffusé sur la télévision américaine, le vice-ministre cubain des Affaires étrangères a dit se préparer à une éventuelle invasion de l'armée américaine.

«En regardant ce qu'il se passe dans le monde, nous serions naïfs de ne pas le faire. Mais nous espérons que cela n'arrivera pas. Nous ne voyons pas pourquoi ça arriverait, comment cela pourrait-il se justifier ?», a-t-il ajouté.

Carlos Fernandez de Cossio a mis en avant «le besoin et le droit de se protéger» de Cuba, tout en insistant sur le fait que le gouvernement cubain «ne souhaite pas de conflit avec les Etats-Unis». «Nous sommes prêts à nous asseoir pour discuter», a-t-il assuré.

Donald Trump parle de «libérer» Cuba

Washington, opposé au pouvoir communiste sur l'île depuis sa prise de pouvoir en 1959, a accentué en janvier sa pression économique en bloquant tout approvisionnement de Cuba en hydrocarbures, juste après avoir renversé son principal allié, le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro.

Lundi, Donald Trump a dit «croire» qu'il «aura l'honneur de prendre Cuba», sans préciser exactement ses propos. Il a également parlé de «libérer» le pays.

Depuis plus de deux mois, les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela, principal fournisseur de La Havane, sont interrompues et l'administration du président américain Donald Trump menace de sanctionner tout pays qui enverrait du pétrole à Cuba.

Une «menace exceptionnelle»

Pour justifier sa politique, Washington invoque une «menace exceptionnelle» que ferait peser cette île caribéenne située à seulement 150 km des côtes de la Floride, sur la sécurité des Etats-Unis. La Havane accuse en retour Donald Trump de vouloir «asphyxier» l'économie du pays.

Samedi soir, Cuba a été frappé par sa deuxième panne de courant nationale en moins d'une semaine, la septième en près d'un an et demi. La production d'électricité de cet état insulaire repose sur un réseau de huit centrales thermiques vieillissantes, dont certaines ont plus de 40 ans d'exploitation, qui subissent de fréquentes pannes ou doivent être mises à l'arrêt pour des cycles de maintenance.

Le gouvernement cubain affirme que les sanctions américaines l'empêchent de réparer son infrastructure électrique vétuste, mais des économistes relèvent aussi le sous-investissement chronique de l'Etat dans ce secteur.