De -10,5 °C à 32,8 °C en quatre jours : records de chaleur dans le centre des États-Unis

Une vague de chaleur exceptionnelle frappe actuellement le centre des États-Unis, ce samedi 21 mars. Le service météorologique national qui alerte sur un risque élevé d'incendie de fôret.

Une vague de chaleur record qui frappait la moitié ouest des États-Unis s'est déplacée, ce samedi 21 mars en direction du centre du pays, apportant des températures inhabituellement élevées pour la saison dans des régions où il gelait encore il y a à peine une semaine.

Des dizaines de villes, de la Californie au Colorado, ont enregistré leurs températures les plus élevées jamais observées pour un mois de mars, selon le Service météorologique national.

The ongoing record-breaking heat wave in the West will continue while expanding across the Central U.S. through the weekend. Based on preliminary data, there have been around 50 March high temperature records broken since March 17 and more than 150 daily high temperature records… pic.twitter.com/siJdk7Ghkm — National Weather Service (@NWS) March 20, 2026

Parmi les régions ayant enregistré de nouveaux records de températures maximales pour un mois de mars figuraient Kansas City, dans le Missouri (centre), et North Platte, dans le Nebraska (centre), où la température a atteint 33,3 °C.

***New Record***



As of 3 pm, Kansas City International Airport has reached 92°F, which is the new record for hottest recorded temperature in the month of March in Kansas City. — NWS Kansas City (@NWSKansasCity) March 21, 2026

Alerte pour un risque élevé d'incendie de forêt

Cette vague de chaleur inhabituelle a fait bondir les températures en quelques jours. Ainsi, à Chanute, petite ville du Kansas, quasiment au centre des Etats-Unis, les températures sont par exemple passées d'un record de froid de -10,5 °C le 16 mars à un record de chaleur de 32,8 °C à peine quatre jours plus tard.

Ce vendredi 20 mars, la vague de chaleur avait fait grimper les températures jusqu'à 44,4 °C dans plusieurs régions situées le long de la frontière sud entre la Californie et l'Arizona, un record national américain pour le mois de mars.

Ce samedi, le Service météorologique national a émis une alerte de chaleur extrême pour ces mêmes zones désertiques, ainsi qu'une alerte pour un risque élevé d'incendie de forêt pour une grande partie des États des plaines centrales, Nebraska, Kansas et Oklahoma.