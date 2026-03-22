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Elon Musk lance «Terafab», une usine de puces à 25 milliards de dollars au Texas

Elon Musk, propriétaire du réseau social X, annonce un nouveau projet. [Brendan SMIALOWSKI / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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L'homme le plus riche du monde dévoile son nouveau projet. Ce samedi 21 mars, Elon Musk a annoncé le lancement d'une usine visant à fabriquer des puces pour l’intelligence artificielle, la robotique et les centres de données dans l’espace.

Le «Terafab». Voici le nom donné à l'usine qui sera située près d’Austin, au Texas, aux États-Unis. Elle aura pour objectif de produire un térawatt de puissance de calcul par an, ce qui équivaut à mille milliards de watts chaque année. Selon un groupe industriel, cela représente légèrement moins que la capacité totale de production d’électricité des États-Unis.

Elon Musk a indiqué que le projet serait mené conjointement par son entreprise de véhicules électriques Tesla et sa société spatiale SpaceX. Si le milliardaire américain n’a pour l'instant pas révélé le montant de l’investissement initial, des précédents rapports des médias américains l’estiment entre 20 et 25 milliards de dollars (entre 17 et 21 milliards d'euros).

«Nous avons besoin de ces puces», affirme Elon Musk

Elon Musk, qui n’a pas d’expérience dans ce secteur, a déclaré que Terafab était nécessaire car la demande en puissance de calcul de Tesla et SpaceX devrait largement dépasser celle des fournisseurs mondiaux de puces. 

«Nous sommes très reconnaissants envers notre chaîne d’approvisionnement actuelle, notamment Samsung, TSMC, Micron et d’autres… mais il existe un rythme maximal auquel ils sont prêts à se développer», a-t-il déclaré. «Ce rythme est bien inférieur à ce que nous souhaiterions… et nous avons besoin de ces puces, donc nous allons construire Terafab», a poursuivi l'entrepreneur.

À terme, le projet vise à produire des puces capables de soutenir entre 100 et 200 gigawatts de puissance de calcul sur Terre, et un térawatt dans l’espace. Elon Musk, qui possède déjà un emploi du temps très chargé pour d'autres projets, n'a pas donné de calendrier concernant la production de ces puces. 

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L'homme d'affaires a ajouté que Terafab contribuerait à faire de l’humanité une «civilisation galactique», capable d’exploiter les ressources d’autres planètes et étoiles.

Elon MuskEtats-UnisTechnologie

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