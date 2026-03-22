Un groupe pro-Iran en Irak dit suspendre cinq jours de plus ses attaques sur l'ambassade américaine

Les Brigades du Hezbollah, puissant groupe armé irakien pro-Iran, ont assuré tôt lundi suspendre cinq jours supplémentaires leurs attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad, en plein conflit au Moyen-Orient.

"Le délai accordé à l'ambassade du mal américain sera prolongé de cinq jours", indique un communiqué du groupe, appelé Kataëb Hezbollah en arabe. Il avait déjà pris un engagement similaire, pour cinq jours, jeudi dernier.

Le groupe a cependant affirmé qu'il riposterait en cas d'agression, et a nié toute implication dans l'attaque de drone qui a visé samedi les services de renseignement irakiens à Bagdad, et tué un officier.