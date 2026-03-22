Les Brigades du Hezbollah, puissant groupe armé irakien pro-Iran, ont assuré tôt lundi suspendre cinq jours supplémentaires leurs attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad, en plein conflit au Moyen-Orient.
"Le délai accordé à l'ambassade du mal américain sera prolongé de cinq jours", indique un communiqué du groupe, appelé Kataëb Hezbollah en arabe. Il avait déjà pris un engagement similaire, pour cinq jours, jeudi dernier.
Le groupe a cependant affirmé qu'il riposterait en cas d'agression, et a nié toute implication dans l'attaque de drone qui a visé samedi les services de renseignement irakiens à Bagdad, et tué un officier.
L'armée israélienne va "intensifier ses opérations terrestres ciblées" et les frappes au Liban, a prévenu dimanche soir son chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir. "L'opération contre l'organisation terroriste Hezbollah ne fait que commencer (...) Il s'agit d'une opération de longue haleine et nous y sommes préparés", a affirmé Eyal Zamir, selon un communiqué.
"Nous nous préparons maintenant à intensifier les opérations terrestres ciblées et les frappes, conformément à un plan structuré. Nous n'arrêterons pas avant que la menace ne soit repoussée loin de la frontière et qu'une sécurité à long terme soit assurée aux habitants du nord d'Israël", a-t-il ajouté.
Trois frappes ont visé dimanche soir en Irak des combattants du Hachd al-Chaabi, coalition d'ex-paramilitaires qui englobe aussi des groupes armés pro-iraniens, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Bagdad, ont annoncé les autorités locales. Ces frappes ont touché la région de Jurf al-Sakhr, secteur bouclé et ultra-sécurisé où se concentrent les activités des factions, et ont visé plus spécifiquement les Brigades du Hezbollah (Kataëb Hezbollah), a indiqué à l'AFP un responsable de ce groupe armé.
"Des unités du Hachd (...) ont été la cible d'attaques de drones et de raids aériens, avec trois frappes à différents endroits", d'après un communiqué d'une cellule de crise mise en place par les autorités locales, qui précise que les positions visées étant désertes, aucun blessé n'est à déplorer.
Le président du Liban, Joseph Aoun, a dénoncé les frappes israéliennes menées dimanche dans le sud du pays contre des ponts et d'autres infrastructures, les qualifiant de "prélude à une invasion terrestre".
M. Aoun "a condamné le ciblage et la destruction par Israël d'infrastructures et d'installations vitales dans le sud du Liban, particulièrement le pont de Qasmiyeh au-dessus du fleuve Litani et d'autres ponts", a affirmé la présidence dans un communiqué.
L'Iran a assuré dimanche qu'il fermerait entièrement le détroit d'Ormuz, voie stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole, si Washington mettait en oeuvre sa menace de viser des centrales électriques iraniennes.
Si les menaces des Etats-Unis sont mises à exécution, le détroit "sera complètement fermé et ne rouvrira pas tant que nous n'aurons pas reconstruit nos centrales détruites", a affirmé le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
L'armée israélienne a frappé dimanche un pont important dans le sud du Liban, a indiqué un correspondant de l'AFP sur place, après qu'Israël a annoncé son intention de détruire des ponts utilisés par le Hezbollah pro-iranien au-dessus du fleuve Litani.
Le correspondant de l'AFP a vu de la fumée s'élever après la frappe qui a visé le pont de Qasmiyeh, situé sur la principale route côtière reliant la région de Tyr au reste du pays.
L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir lancé "une vague de frappes" contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban, peu après avoir averti que des troupes avaient reçu l'ordre de détruire des ponts utilisés par le groupe armé au-delà du fleuve Litani.
"L'armée israélienne a lancé une vague de frappes visant des infrastructures appartenant à l'organisation terroriste Hezbollah dans le sud du Liban", a-t-elle indiqué dans un communiqué
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis dimanche qu'Israël "viserait personnellement" les dirigeants de la République islamique, et plus particulièrement les membres de son corps d'élite des Gardiens de la Révolution.
S'exprimant depuis la localité d'Arad, dans le sud d'Israël, cible la veille au soir d'une frappe de missile iranien, Benjamin Netanyahou a menacé: "Nous allons nous en prendre au régime. Nous allons nous en prendre aux Gardiens de la Révolution islamique, cette bande de criminels". "Et nous allons les viser personnellement, leurs dirigeants, leurs installations, leurs actifs économiques", a-t-il affirmé à la presse, au milieu des décombres, sur le site même de l'impact du missile iranien.
Le puissant président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a menacé dimanche de détruire des infrastructures vitales dans l'ensemble de la région si les Etats-Unis et Israël attaquaient celles de l'Iran. "Immédiatement après que des centrales électriques et des infrastructures de notre pays seront visées, les infrastructures vitales ainsi que les sites énergétiques et pétroliers dans toute la région seront considérés comme des cibles légitimes et seront détruits de manière irréversible", a-t-il affirmé dans un message publié sur X.
Il a averti que de telles attaques auraient pour conséquence de faire augmenter les prix du pétrole "de manière durable".
L'armée israélienne a reçu l'ordre de détruire "tous les ponts" au Sud-Liban utilisés à des fins "terroristes", a déclaré dimanche le ministre de la Défense Israël Katz. "Le Premier ministre et moi-même avons ordonné à Tsahal de détruire immédiatement tous les ponts au-dessus du fleuve Litani qui servent à des activités terroristes, afin d’empêcher le passage (...) du Hezbollah et d'armes vers le sud" a affirmé Israël Katz.
Il a a ajouté que l'armée devra "accélérer la destruction des maisons libanaises dans les villages de contact" comme cela a été fait à "Beit Hanoun et Rafah" dans la bande de Gaza. L'armée israélienne avait déjà annoncé mercredi avoir détruit deux ponts sur le fleuve Litani, qui coule dans le sud du Liban à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël, dans le cadre de son offensive contre le Hezbollah.
L'Iran a tiré vers Israël plus de 400 missiles balistiques depuis le début de la guerre israélo-américaine contre ce pays, dont 92% ont été interceptés, a affirmé dimanche un porte-parole de l'armée israélienne. Depuis le 28 février, "l'Iran a tiré plus de 400 missiles balistiques" sur Israël, a indiqué ce porte-parole, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani.
"Nous avons obtenu d'excellents taux d'interception, approximativement 92% de réussite", pour "quatre sites d'impact direct", a-t-il ajouté. "Les missiles balistiques que nous avons vus hier ne sont pas différents des missiles balistiques que nous avons interceptés par le passé et que nous intercepterons à l'avenir", a par ailleurs commenté ce porte-parole.
Israël : 175 blessés à Arad après une frappe iranienne dans la nuit.
Les dernières informations en duplex d'Arad avec notre journaliste sur place.
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— CNEWS (@CNEWS) March 22, 2026
Huit attaques nocturnes ont visé un centre diplomatique et logistique américain à l’aéroport international de Bagdad, a rapporté un responsable sécuritaire irakien. «Huit attaques distinctes, menées jusqu’à l’aube avec des roquettes et des drones, ont visé» ce centre américain de l’aéroport, a-t-il indiqué à l’AFP.
«Certaines roquettes sont tombées aux abords de cette base», a-t-il dit. Un second responsable de sécurité a lui évoqué au moins six attaques. Un véhicule transportant un système de lance-roquettes a été retrouvé dans le quartier d’Al-Jihad, près de l’aéroport, d’après une source policière, alors que des factions armées irakiennes pro-iraniennes revendiquent des tirs contre les intérêts américains en soutien à l’Iran.
Une personne a été tuée dimanche dans le nord d'Israël par un tir de roquette depuis le Liban, ont annoncé les secours israéliens. "Il y a peu de temps, un tir en provenance du Liban en direction d'une localité le long de la frontière nord a été identifié. Des dégâts et des blessés sont à déplorer", a d'abord annoncé l'armée.
"Deux véhicules se sont entièrement embrasés après un impact direct dans le kibboutz de Misgav Am: les pompiers ont dégagé une victime décédée sur les lieux", ont précisé les services des pompiers dans cette région.
Plusieurs détonations ont été entendues à Jérusalem dimanche par des journalistes de l'AFP, après l'avertissement par l’armée israélienne de tirs iraniens de missiles en direction du centre d’Israël.
"A ce stade, aucun blessé n’a été signalé", ont déclaré les secouristes du Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.
L'armée iranienne a annoncé aujourd'hui qu'elle viserait les infrastructures énergétiques et les usines de dessalement d'eau dans la région si Donald Trump mettait à exécution ses menaces de détruire les centrales thermiques iraniennes.
"Si l'infrastructure pétrolière et énergétique de l'Iran est attaquée par l'ennemi, toutes les infrastructures énergétiques, de technologie de l'information et de dessalement d'eau appartenant aux Etats-Unis et au régime de la région seront visées", a déclaré le porte-parole de le commandement opérationnel de l'armée, Khatam al-Anbiya, dans un communiqué publié par l'agence Fars. Il n'a pas précisé à quel "régime" il faisait référence.
L’armée israélienne a dit, dimanche, mener des frappes dans le centre de Téhéran, au lendemain de deux attaques iraniennes destructrices dans le sud d’Israël.
L’armée «est actuellement en train de mener des frappes sur le régime terroriste iranien au coeur de Téhéran», a-t-elle déclaré dans un court communiqué.
Donald Trump a lancé samedi soir un ultimatum à l’Iran: les États-Unis anéantiront les centrales électriques de l’Iran si la République islamique ne rouvre pas le détroit d’Ormuz au trafic maritime dans les 48 heures, a-t-il affirmé dans un message sur sa plateforme Truth Social.
«Si l’Iran ne rouvre pas TOTALEMENT, SANS AUCUNE MENACE, le détroit d’Ormuz dans les 48 HEURES à compter de cet instant précis, les États-Unis d’Amérique frapperont et anéantiront ses différentes CENTRALES ÉLECTRIQUES, EN COMMENÇANT PAR LA PLUS GRANDE !», a écrit le président américain.