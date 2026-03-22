Guerre en Iran : ce que l'on sait de la tentative de frappe iranienne contre la base américaine de Diego Garcia

L'Iran a tenté de frapper «sans succès» vendredi la base américano-britannique de Diego Garcia, située à 4.000 kilomètres de son territoire, a confirmé une source officielle britannique samedi. Avec ces tirs, l’Iran veut montrer qu'elle a encore des atouts dans sa manche après trois semaines de guerre.

Une démonstration de force. Sous les bombardements américains et israéliens depuis le 28 février, l’Iran a tenté de frapper la base militaire américano-britannique de Diego Garcia, située en plein milieu de l'océan Indien, à près de 4.000 km des côtes iraniennes, avec des missiles Khorramshahr-4, sans toutefois parvenir à atteindre leur cible. Les diverses estimations donnaient jusqu'ici une portée maximale des missiles balistiques iraniens de portée intermédiaire (MRBM) de 3.000 km.

Il s’agit, selon les spécialistes, d’une véritable menace lancée par la République islamique, notamment envers les pays européens, comme le Royaume-Uni, mais aussi la France, qui ont accepté d’aider les Etats-Unis dans la sécurisation du détroit d’Ormuz, actuellement bloqué par l’Iran, causant des troubles économiques majeurs à l’échelle internationale. Avec ces tirs, l’Iran a montré que les capitales européennes comme Paris, Berlin ou Rome se trouvaient à la portée d’une attaque directe,

Selon le chercheur français Etienne Marcuz, de la Fondation pour la recherche stratégique, la longue portée des tirs iraniens «pourrait s'expliquer par l'utilisation d'une version à charge militaire allégée du Khorramshahr-4, qui emporterait habituellement une charge d'une tonne». «Plus la charge utile est faible, plus le missile va loin», précise-t-il. «En jouant sur le poids de la tête, l'Iran peut accroître la portée de certains de ses missiles», confirme un autre expert de la fondation.

Une base utilisée pour des «opérations spécifiques contre l'Iran»

Située sur une île isolée de l'archipel des Chagos, Diego Garcia est l'une des deux bases britanniques que les Etats-Unis ont eu l'autorisation d'utiliser pour des «opérations défensives spécifiques contre l'Iran», avec celle de Fairford dans le sud-ouest de l'Angleterre. Selon plusieurs responsables américains, aucun des deux missiles balistiques n'a touché la base, l'un ayant connu une défaillance en vol, et l'autre ayant été intercepté par un missile tiré par un navire de guerre américain.

Le Royaume-Uni a confirmé vendredi que les Américains pouvaient en faire usage pour également frapper des sites iraniens visant le détroit d'Ormuz, une décision que Londres aurait dû prendre «beaucoup plus rapidement», a fustigé Donald Trump. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a accusé le Premier ministre Keir Starmer de mettre «des vies britanniques en danger en autorisant l'utilisation» de ces bases, ajoutant que l'Iran «exercerait son droit à la légitime défense».

Selon Tom Sharpe, ancien commandant de la Royal Navy et expert au Royal United Services Institute (RUSI) à Londres, Téhéran a «toujours eu des missiles de cette portée, dont nous avions connaissance» même si leur existence n'était pas officielle. Cette tentative infructueuse montre que les Iraniens sont «toujours capables de déplacer des lanceurs mobiles sans être repérés, de les mettre en position et de tirer sans être touchés», sans toutefois «changer la donne» de la guerre, a-t-il estimé.

La base de Diego Garcia est stratégique pour les Etats-Unis, qui y stationnent des sous-marins nucléaires, bombardiers et destroyers. Le Royaume-Uni a signé en 2025 un accord pour rétrocéder l'archipel des Chagos à Maurice, tout en conservent un bail de 99 ans sur Diego Garcia afin de maintenir la base.