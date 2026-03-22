Guerre en Iran : conserves, riz, pâtes, carburant... quels sont les produits que les Français commencent à stocker ?

La guerre au Moyen-Orient a poussé les ménages français à des achats dits de «précaution» comme des conserves de poissons, du riz ou des pâtes, ou encore du carburant. Un stockage qui ne perturbe toutefois pas encore le marché.

Des achats préventifs. Depuis le 28 février, Israël et les États-Unis mènent une guerre contre l’Iran, qui a répliqué en bloquant le détroit d’Ormuz, provoquant la déstabilisation de l’économie mondiale. En prévision de répercussions - dans un monde globalisé - qui peuvent s’étendre jusqu’à la France, de nombreux Français ont choisi de stocker des produits «essentiels» pour anticiper d’éventuelles pénuries ou hausses des prix.

«Certains aliments de fond de placard affichent de fortes hausses à l'image des farines et des féculents», analyse ainsi le cabinet Circana dans une note pour la semaine du 9 au 15 mars. La guerre au Moyen-Orient «renforce le sentiment d'incertitude déjà élevé et peut inciter certains Français à effectuer des achats de précaution», continue l'institut spécialisé dans le comportement des consommateurs.

Riz, pâtes, huiles et carburant

«Conserves (viande et légumes), riz, pâtes et huiles enregistrent des pics de ventes atypiques pour la période», précise Emily Mayer, directrice des études de Circana, sur LinkedIn. Les conserves de maquereaux augmentent ainsi en volume de +15,9% sur la semaine, les sardines de 12,1%, le riz de 10,2% et les pâtes de 8,1%. "Pas de quoi, toutefois, bouleverser le marché global», prévient-elle.

Les produits de grande consommation sont en croissance modérée (+0,3%) sur la semaine, inférieure à la tendance observée depuis le début de l'année (+0,5%), note le cabinet. Autrement dit, la panique n'a pas gagné les ménages. Même si, selon l'experte, «ces comportements rappellent les achats panique de mars 2020 à l'approche du premier confinement, et ceux de fin février 2022 avec la guerre en Ukraine».

«On observe néanmoins des croissances moins marquées en 2026. Peut‑être le signe que les Français s'habituent à naviguer dans un contexte instable», poursuit Emily Mayer. Enfin, craignant une hausse des prix, de nombreux Français se sont rués dans les stations service pour acheter et stocker du carburant. Cette hausse des prix n’a par ailleurs «pas détourné les Français des hypermarchés», détaille enfin le cabinet.