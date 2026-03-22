Guerre en Iran : envoyer des troupes américaines sur le sol iranien, l'ultime choix cornélien de Donald Trump 

Alors que la guerre en Iran s’enlise, Donald Trump se retrouve face à un choix : arrêter les opérations, ou engager des troupes au sol pour atteindre son objectif principal, à savoir récupérer l’uranium enrichi et empêcher l’Iran d’accéder à l’arme nucléaire.

Trois semaines après le début des bombardements en Iran, cette guerre que Donald Trump promettait «rapide» est en train de se transformer en un véritable puits sans fond.

Pour l’emporter, le président américain n’aura bientôt plus qu’une option : envoyer des troupes au sol. Une possibilité à laquelle s’opposent fermement ses soutiens. Par ailleurs, cela menacerait également la capacité de l'administration Trump à obtenir les milliards de dollars de financement supplémentaire que la Maison Blanche va bientôt solliciter. Alors, quel choix reste-t-il au président américain ?

«Je ne veux en aucun cas envoyer des Américains en Iran»

«Je n’envoie de troupes nulle part», a déclaré Donald Trump le 19 mars dernier. «Et si c’était le cas, je ne vous le dirais certainement pas.»

Alors que la guerre menée par Donald Trump en Iran entre dans sa quatrième semaine, les oppositions commencent à se faire entendre et la pression s’intensifie autour du président.

Selon le calendrier de Donald Trump, la date butoir de la guerre était fixée au 28 mars. Mais, à une semaine de cette échéance, les objectifs ambitieux annoncés au début des affrontements restent loin d’être atteints, tandis que les répercussions du conflit s’intensifient. En effet, sous les bombes israéliennes et américaines, le régime iranien vascille mais ne s’effondre pas. Face à cette impasse, l’avenir de la guerre dépend désormais de la limite que Donald Trump est prêt à franchir pour contraindre Téhéran à céder.

«Je ne veux en aucun cas envoyer des Américains sur le terrain là-bas», a martelé le député Tim Burchett, du Tennessee. Dans le même temps, Jeff Van Drew, représentant républicain du New Jersey, a confié à CNN que «depuis le début, on nous a assuré qu’on n’en arriverait pas à une situation où nous aurions un nombre important de soldats sur le terrain», ajoutant que l’envoi de troupes américaines sur le terrain serait pour lui le point de rupture. Mais cela peut-il être évité ?

En effet, un objectif principal de Donald Trump, celui qu’il invoque le plus souvent pour justifier la guerre, n’a pas été atteint : priver l’Iran de la capacité de fabriquer une arme nucléaire. Son combustible nucléaire hautement enrichi reste enfoui profondément sous terre, et les connaissances iraniennes en termes de nucléaire sont intactes.

Le nucléaire, le nerf de la guerre

«L'avantage de l'Iran est que le savoir ne peut pas être anéanti par les bombes», a déclaré un diplomate européen. «Ils disposent de nombreux scientifiques très brillants qui ont été rémunérés par le gouvernement pour ne faire rien d'autre que travailler sur le dossier nucléaire pendant des décennies. Il existe un socle de connaissances qui ne peut pas être détruit par des B-2», a-t-il ajouté.

Une opération terrestre visant à s'emparer de l'uranium enrichi de l'Iran pourrait toutefois s'avérer très risquée. En effet, les conteneurs d'uranium enrichi, que Téhéran utiliserait pour fabriquer une bombe nucléaire, seraient enfouis sous les décombres laissés par les bombardements américains des sites nucléaires iraniens.

En visite à Washington, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré que les «fûts et cylindres» contenant l’uranium pourraient «théoriquement» être déplacés. Cependant, «en cas de frappe directe» lors d'opérations militaires, cela risquerait d'entraîner une contamination, a-t-il ajouté.

Alors que Trump continue d'étudier les options possibles, ses alliés républicains l'ont encouragé à adopter une approche différente : proclamer la victoire et passer à autre chose.

Plusieurs républicains influents du Congrès ont en effet fait savoir à Donald Trump qu'il pourrait légitimement présenter cette guerre comme un succès dès lors que l'armée aura atteint les objectifs définis par le général Dan Caine, lors de récentes conférences de presse au Pentagone : détruire la marine, les capacités balistiques et la base industrielle de l'Iran.