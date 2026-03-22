Guerre en Iran : quels sont les pays européens hors de portée des missiles iraniens ?

Alors que l’Iran a visé la base américano-britannique de Diego Garcia, située à 4.000 kilomètres de son territoire, les experts s'inquiètent des capacités réelles du matériel militaire du régime.

Une portée sous-estimée. Ce dimanche, les autorités britanniques ont annoncé qu’un missile lancé par l’Iran contre la base militaire anglo-américaine de Diego Garcia dans l’océan Indien était «tombé avant d’atteindre sa cible», tandis qu'un autre a été «intercepté». Le lieu situé à 4.000 kilomètres de son territoire a soulevé les inquiétudes des observateurs qui ne soupçonnaient pas que l’arme pouvait avoir une telle portée.

Le Khorramshahr est, en effet, supposé parcourir 2.000 kilomètres de distance. Or, dans le cas de Diego Garcia, les experts comme Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements, indiquent qu’une version allégée aurait été utilisée pour cette attaque. Habituellement doté d’une charge explosive d’une tonne, celui-ci aurait été équipé d'une charge moindre.

De nombreux médias ont alors cartographié les zones qui pourraient potentiellement être atteintes par l’Iran si le pays décidait de s’en prendre aux pays qu’elle considère comme ses ennemies. En Europe, seuls moins d’une dizaine de territoires seraient inatteignables.

Une attaque à caractère «symbolique»

Si une infime partie de la France ou encore l’Europe centrale se trouvent dans le périmètre, l’ouest est de son côté préservé «sous réserve que l’Iran n’a pas de missiles avec une portée de 6.000 kilomètres en stock», souligne Claude Moniquet. Ainsi, le Portugal et l’Espagne se situent hors d’atteinte.

Plus au nord, l’Islande, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède et la Finlande ne pourraient également pas être visés, «c’est toutefois plus flou pour les Pays-Bas», a aussi observé Claude Moniquet.

Le spécialiste reste prudent puisque «ce périmètre se joue à quelques centaines de kilomètres». Tout comme ses confrères, il insiste aussi sur le caractère «symbolique» de cette attaque. En effet, utiliser des missiles normalement conçus pour une portée de 2.000 kilomètres est davantage une façon de montrer que l’Iran est en mesure de surprendre ses adversaires.