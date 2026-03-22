Guerre en Iran : Téhéran épuise t-il les réserves militaires de l'Occident ?

Alors que Donald Trump a réclamé à l’Iran de rouvrir le détroit d’Ormuz sous 48 heures, sous peine de frappes américaines, le conflit semble s’installer dans la durée et les frappes iraniennes épuisent les stocks et alourdissent le coût militaire pour les pays occidentaux.

Donald Trump a exigé samedi soir de l'Iran qu'il rouvre le détroit d'Ormuz dans les 48 heures sous peine de frappes sur des infrastructures électriques.

«Si l'Iran ne rouvre pas totalement, sans aucune menace, le détroit d'Ormuz dans les 48 heures à compter de cet instant précis, les Etats-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront ses différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Une chose est sûre, l’interception des missiles et drones iraniens serait en train d’épuiser les réserves militaires de l’Occident depuis le début de ce conflit au Moyen-Orient. En effet, Téhéran a mis en place une stratégie militaire qui a affaibli le stock de munitions de certains pays.

La France pourrait avoir consommé plusieurs dizaines de MISSILES

La France, par exemple, a mobilisé 24 Rafale contre dix en temps normal pour assurer la défense des Emirats arabes unis. Des déploiements qui ont un coût, car pour abattre les drones et missiles iraniens, ces appareils ont recours à des missiles Mica dont le prix à l'unité s'élève à un million d’euros. Et une heure de vol de Rafale coûte 20.000 euros.

Depuis le début du conflit, la France pourrait avoir consommé plusieurs dizaines de ces missiles Mica, alors que l'armée n'en disposerait que de quelques centaines. Aux Etats-Unis, selon les chiffres du Centre d'études stratégiques et internationales et du Pentagone, le coût de la guerre aurait déjà atteint 16,5 milliards de dollars au 12e jour du conflit.

La Royal Air Force britannique a, quant à elle, déployé quatre typhoons, soit huit au total pour soutenir le Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis. Selon le cabinet de conseil danois Risque Intelligent, ces trois dernières semaines, 1.155 frappes iraniennes ont ciblé Israël et les pays du Golfe, dont 140 au Bahreïn, 132 sur le Qatar, 218 au Koweït et plus de 300 sur les Émirats arabes unis et 340 sur Israël.